Gigi Becali îi arată ușa lui Vlad Chiricheș după CFR - FCSB 2-2

Schimbat încă din minutul 29, după ce a gafat la golul lui Damjan Djokovic de 1-0, Vlad Chiricheș a părăsit dezamăgit terenul. După meci, Gigi Becali a anunțat că îi va propune veteranului să rămână în club pe o altă poziție, însă să fie scos din lot.

"Interzice regulamentul și legea penală să îl scot? Nu e lipsă de respect. Respectul față de Chiricheș e faptul că la 37 de ani i-am prelungit contractul. I-am spus că rămâne în club oricând. Inclusiv acum el rămâne în club, dar asta nu înseamnă că echipa trebuie să piardă. Greșește omul, dar e vorba că nu mai juca nimic la mijlocul terenului. El atât a putut. Gata, îl ținem în club, ăsta e respectul nostru.



De ce să fie deranjat Chiricheș? Omul a fost chiar civilizat. A bătut palma. Nu s-a enervat, nu nimic. Chiar dacă era deranjat, mă supăra pe mine? Dar nu trebuie să piardă echipa din cauza unui jucător dacă nu mai poate juca.



Am văzut acum despre ce e vorba. Îi voi propune să rămână în club și gata. I-am spus lui MM să rămână Chiricheș în club și gata. N-are rost să rămână în club", a spus Gigi Becali, la Digisport.

36 de ani împlinește Chiricheș în noiembrie

12 meciuri a strâns Chiricheș în acest sezon la FCSB

Vlad Chiricheș, schimbat după 29 de minute în CFR Cluj - FCSB



Pe Djokovic l-a marcat Vlad Chiricheș, însă experimentatul jucător de la FCSB nu a reușit să își jeneze adversarul și nici măcar nu a sărit la cap cu mijlocașul lui CFR.

Pedeapsa pentru Vlad Chiricheș a venit după doar 10 minute din partea patronului Gigi Becali, care a comandat prima schimbare a meciului. În locul închizătorului a fost introdus Darius Olaru.



Vizibil dezamăgit, Chiricheș a părăsit gazonul în minutul 29 cu un zâmbet apar pe față. Siyabonga Ngezana și Adrian Șut s-au numărat printre coechipierii care l-au consolat în momentul înlocuirii.

