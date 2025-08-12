Finanțatorul roș-albaștrilor susține că modificarea regulamentară care a inflamat spiritele a fost făcută la inițiativa sa, iar rivalii săi nu fac altceva decât să i se supună.



Scandalul a izbucnit după ce Comitetul de Urgență al FRF a schimbat regulamentul privind înregistrarea jucătorilor pe lista A, o modificare venită ca urmare a dorinței lui Becali de a-l reintegra în lot pe Malcom Edjouma. Dan Șucu a reacționat dur, cerând demisia președintelui LPF, pe care l-a acuzat că "se deplasează la palat pentru a pupa inelul".



Acum, Becali oferă propria versiune și îl atacă direct pe omul de afaceri din Giulești.



"Șucu nu știe lucrurile astea, se pricepe doar la mobilă și la afaceri. Ei au greșit ceva și, după spusele mele, au schimbat, și-au făcut treaba. Eu nu sunt puternic, cuvântul meu e puternic, ca atare ei mi se înclină mie, și Șucu, și Rotaru. Nu e nicio rușine să asculți de Becali, e o mândrie să asculte de mine", a tunat Gigi Becali la Digisport.



Cum i-a răspuns Iorgulescu lui Șucu



Înainte de intervenția lui Becali, președintele LPF, Gino Iorgulescu, îi răspunsese acționarului de la Rapid printr-un comunicat. Acesta a precizat că a profitat de "valul de dezbatere publică generat de patronul FCSB" pentru a elimina o "problemă juridică" mai veche.



Mai mult, Iorgulescu i-a amintit lui Șucu de un episod din toamna trecută: "A beneficiat de un astfel de artificiu juridic în cazul jucătorului Jakub Hromada. (...) A preferat să utilizeze manopera juridică oferită de rezilierea contractului cu acordul părților şi încheierea unui nou contract. Îl rog public pe dl. Şucu ca, înainte de a mă ataca, să verifice în interiorul clubului dacă nu a beneficiat, la rândul său, de practici pe care acum le-am eliminat".

