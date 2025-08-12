LPF și FRF, schimbare de regulament după solicitarea lui Gigi Becali. CONTEXT

Rapid și Universitatea Craiova sunt cele două cluburi din Superliga care au reclamat schimbarea regulamentului în regim de urgență, la solicitarea lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB s-a plâns că nu îl poate trece din nou pe lista LPF pe Malcom Edjouma, iar Gino Iorgulescu a propus într-un termen foarte scurt modificarea articolului de regulament respectiv .



schimbarea regulamentului în regim de urgență, la solicitarea lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB s-a plâns că nu îl poate trece din nou pe lista LPF pe Malcom Edjouma, iar . Conform vechiului regulament, cluburile puteau trece jucători pe lista LPF până la finalul perioadei de mercato, însă cu condiția să fie vorba de jucători noi. Având în vedere că Malcom Edjouma era deja jucătorul lui FCSB, dar fusese inițial scos de pe listă, campioana îl putea readăuga doar printr-un artificiu: rezilierea contractului și semnarea unei noi înțelegeri.



era deja jucătorul lui FCSB, dar fusese inițial scos de pe listă, campioana îl putea readăuga doar printr-un artificiu: rezilierea contractului și semnarea unei noi înțelegeri. Gigi Becali a refuzat să mai apeleze la artificiul folosit în trecut atât de FCSB, cât și de alte cluburi din Superliga, și a solicitat prin intermediul intervențiilor la TV schimbarea regulamentului. Gino Iorgulescu a propus către Comitetul de Urgență al FRF această modificare, una aprobată imediat, iar Malcom Edjouma a căpătat drept de joc.



Dan Șucu și Mihai Rotaru au contestat decizia lui Gino Iorgulescu, spunând că toate cluburile din Superliga ar fi trebuit consultate înaintea unei schimbări de regulament în plin sezon. Șucu chiar a cerut demisia președintelui LPF.

Victor Angelescu: "Justin Ștefan și-a făcut mea culpa. A spus că ar fi trebuit să ne întrebe pe toți"

La o zi după declarațiile dure date de Gigi Becali, Gino Iorgulescu, Mihai Rotaru și Dan Șucu, la sediul LPF a avut loc Adunarea Generală în care singura temă de pe ordinea de zi a avut legătură cu drepturile TV.



Totuși, s-a adus în discuție și scandalul izbucnit după modificarea regulamentului. Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, spune că Justin Ștefan, secretarul general al LPF, și-a prezentat scuzele pentru că Liga nu s-a consultat și cu celelalte 15 cluburi din Superliga.



"Ne-am întâlnit azi. N-am făcut nicio pace. A fost Adunarea Generală și a fost prima dată când m-am dus tocmai din acest motiv. Noi nu am avut o problemă cu propunerea de modificare, ci cu modul în care a fost făcută. Nu cred că a fost gestionată cum trebuie.



Așa a părut, că a fost făcută pentru a favoriza FCSB. A fost pentru prima dată când s-a făcut o adunare pe repede înainte. S-au văzut președintele FRF cu președintele LPF și s-a luat această hotărâre. Ar fi trebuit să vină și să ne spună. Și noi, CFR și Craiova am avut în trecut problema asta și nu s-a găsit o soluție. Acum, deodată, s-a găsit repede o soluție ca să fie bine pentru FCSB.



Gino e plătit de noi, e plătit de cluburi și ia un salariu foarte bun. El e plătit ca să ne reprezinte. Nu putem să aflăm din ziar că s-a dat o lege, chiar dacă s-au gândit ei că e benefic.



Justin Ștefan și-a făcut mea culpa. Și-a cerut scuze pentru chestia asta. A spus că de acum încolo vor fi lucrurile mult mai clare și de fiecare dată vor trimite propunerea către toată lumea.



Nu vreau să fiu răutăcios, dar Gino iese foarte rar. După ce că ești absent de multă vreme, te-ai trezit acum să faci o chestie și pare că vrei să avantajezi. Puteai să faci asta și când a avut CFR problema asta sau când am avut noi.



Am vorbit și cu Gino Iorgulescu, și cu Justin. Ce am spus acum le spun și lor. Justin a spus că își face mea culpa, că ar fi trebuit să ne întrebe pe toți. Mergem mai departe", a spus Angelescu, la Prima Sport.

