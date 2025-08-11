Momentul savuros a venit la rubrica „Cu spatele la joc”, unde cei doi foști internaționali, legați la ochi, trebuiau să ghicească un personaj celebru din sport, bazându-se pe un singur indiciu oferit de Cătălin Oprișan.



„Gigi Becali?” Răzvan Raț, hohote de râs la „Fața la joc”



Pe ecran a apărut „profesorul” Ionuț Chirilă, fost antrenor în Liga 1 la Jiul Petroșani, Concordia Chiajna, ASA Târgu Mureș, UTA Arad, Academica Clinceni și Dinamo. Oprișan a dat indiciul: „Dumnezeul antrenorilor”.



„Gigi Becali?”, a întrebat imediat Raț, stârnind hohote de râs. „Mai sus, peste toți! Mult peste!”, i-a replicat Oprișan.

După câteva încercări în care au apărut nume precum Anghel Iordănescu, Mircea Lucescu sau Jose Mourinho, Raț a nimerit răspunsul corect: Ionuț Chirilă.

