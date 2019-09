Edi Iordanescu si-a iesit din minti! Ce jucator a incercat Gigi Becali sa ia de la Gaz Metan cu 500.000 euro! EXCLUSIV

Gigi Becali a incercat sa dea o noua lovitura liderului Gaz Metan!

Gigi Becali nu se opreste din transferat jucatori la FCSB, chiar daca a schimbat aproape o echipa intreaga in aceasta vara. Patronul ros-albastrilor a oferit 500.000 de euro pentru transferul lui Sergiu Bus de la liderul surpriza al Ligii 1, Gaz Metan Medias.

Edi Iordanescu s-a enervat cand a aflat si a stopat transferul. Mai mult, el a postat un comunicat pe site-ul clubului in care a anuntat ca jucatorii de la Gaz Metan nu vor mai pleca pe sume mici sau la rivale in perioada urmatoare.

Gigi Becali i-a transferat in ultimul an pe Iulian Cirstea si Darius Olaru de la Gaz Metan Medias pentru sub 1 milion de euro fiecare.

Sergiu Bus e cotat la 400.000 euro pe transfermarkt.de. A evoluat ultima data la Levski in Bulgaria si a ajuns liber la Medias. Bus are contract pana in Iunie 2021 cu echipa din Medias.

"De acum inainte, cine isi va dori jucatori de la clubul nostru, va trebui sa faca eforturi financiare sustinute, pentru ca Gaz Metan Medias isi doreste performanta si se ghideaza dupa un sistem si o viziune care presupune printre altele continuitate si consecventa", e mesajul postat de Edi Iordanescu pe site-ul oficial.