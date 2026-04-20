Gigi Becali îi cere plecarea de la FCSB: "Fii cu bun simț! Nu mai poți și gata"

Gigi Becali îi cere plecarea de la FCSB: &quot;Fii cu bun simț! Nu mai poți și gata&quot; Superliga
Gigi Becali a avut un nou discurs dur la adresa unuia dintre jucătorii de la FCSB, cu doar câteva ore înaintea meciului din play-out cu Farul Constanța.

În ultimele apariții publice, Becali și-a concentrat discursul asupra lui Vlad Chiricheș, arătându-se extrem de revoltat că Mirel Rădoi mizează în primul 11 pe experimentatul fotbalist.

Gigi Becali îi cere lui Vlad Chiricheș să plece de la FCSB

Cu câteva ore înaintea meciului cu Farul, Gigi Becali a avut un nou discurs la adresa lui Vlad Chiricheș, susținând că fotbalistul de 36 de ani ar trebui să părăsească echipa. Finanțatorul celor de la FCSB este de părere că Mirel Rădoi nu va mai miza pe Vlad Chiricheș.

"Eu nu am cum să nu spun. Ce, sunt găinar? Eu sunt Becali, vorbesc! Îl las pe Rădoi să facă ce vrea, dar când voi vedea lucruri din astea așa cum am văzut la Chiricheș... băi, ai luat câteva sute de mii și ai jucat doar două meciuri. Spune că nu mai poți și gata! Fii cu bun simț, că ești om în toată firea. 

Bine, Mirel știe și el asta. Crezi că el nu știe? Dar nu a avut de ales. Crezi că o să-l bage diseară? (n.r - la meciul cu Farul).

Mirel nu face ambiții. Are bun simț. E capricios, dar bunul simț îl caracterizează. Zice: 'Dacă nu vrea nașul, lasă!'.

Mirel a imprimat o agresivitate, iar acea agresivitate o pierde printr-un jucător, care doarme pe teren", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Cum a reacționat Rădoi după discursul lui Becali referitor la Chiricheș

„Probabil acolo e ceva personal. Altfel nu văd de ce. Eu sunt pus în altă situație: dacă îl bagi, faci contra patronului și așa probabil cineva va specifica, iar dacă nu-l bagi pentru că se întâmplă ceva, să nu se antreneze bine, o să se spună că am făcut ca patronul și îi influențez pe ceilalți jucători.

Singuri ne-am creat această situație incomodă”, a explicat Rădoi, la conferința de presă de dinaintea meciului cu Farul.

S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
Patronul echipei din România a scos pistolul la finalul meciului: „A tras niște gloanțe în aer”
Ovidiu Herea a văzut pe ce loc a picat Rapid în play-off și a spus lucrurilor pe față
"Niciodată!" Conducerea lui Inter, anunț ferm în cazul lui Cristi Chivu
”Chivu, o surpriză că e aproape campion în Italia?” Luis Figo a răspuns fără ezitare
Reacția lui Gică Popescu după ce Gheorghe Hagi a fost numit selecționer de Răzvan Burleanu, șeful FRF
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Nicolae Stanciu și-a dat acordul pentru transfer și revine în Superligă!

Jackpot Mihaela Cambei: suma câștigată pentru cele trei medalii europene, imensă!

Presiune pe Interul lui Chivu: rezultatul Milanului a schimbat clasamentul din Serie A

Șumudică își dă palme: turcii au dezvăluit de ce Gaziantep l-a scos de pe listă și l-a abordat pe Rădoi

A răspuns „prezent” înainte să fie strigat! Antrenorul care e gata să o preia pe FCSB: „Sunt pregătit!”



Patronul echipei din România a scos pistolul la finalul meciului: „A tras niște gloanțe în aer”
"Niciodată!" Conducerea lui Inter, anunț ferm în cazul lui Cristi Chivu
”Chivu, o surpriză că e aproape campion în Italia?” Luis Figo a răspuns fără ezitare
FC Botoșani – Metaloglobus, de la ora 17:30: moldovenii visează, din nou, la Europa
Ovidiu Herea a văzut pe ce loc a picat Rapid în play-off și a spus lucrurilor pe față
Pretenția lui Costel Gâlcă pentru a deveni antrenorul Universității Craiova: ”Sunt dispus, dar nu în orice condiții!”
Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu noul antrenor!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Prima plecare de la FCSB după eliminarea din UCL! Propunerea surprinzătoare a lui Gigi Becali pentru un jucător important
Gigi Becali a dezvăluit salariul uriaș pe care îl are Chiricheș la FCSB: „Nu îmi convine!”
stirileprotv Răsturnare de situație. Iranul a anunțat, din nou, că Strâmtoarea Ormuz este deschisă. „Navele şi vasele pot trece"

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Şefa Comisiei Europene a cerut Ungariei să treacă rapid la reforme: „Presiunea timpului este enormă”

stirileprotv Radu Miruță: Nu doar despre Ilie Bolojan e vorba. PSD se zbate să ţină ţara captivă intereselor de partid

