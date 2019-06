Gigi Becali i-a facut strategia lui Bogdan Andone pentru sezonul urmator! "Ei vor juca din prima etapa a campionatului" Ce jucatori nu ies din primul 11 la FCSB!

Becali a decis cine va juca in sezonul urmator.

Gigi Becali l-a numit antrenor pe Bogdan Andone, fostul secund al lui Mihai Teja. La fel cum s-a intamplat si in cazul lui Teja, patronul de la FCSB a spus ca va interveni in alcatuirea echipei in cazul in care rezultatele nu sunt cele asteptate.

Becali: "Ei vor juca meci de meci"

Becali pare ca nu are rabdare in cazul lui Bogdan Andone si ii transmite noului antrenor ce jucatori ar trebui sa faca parte din primul 11.

"Din prima etapa a campionatului viitor vor juca meci de meci Vlad, Morutan, Man, Coman. Chiar si Nedelcu! Ei sunt viitorul Stelei. Dar, dupa aceea, in play-off, va fi cu totul altceva. In play-off nu mai tinem cont de tineret", a spus Gigi Becali.

"Nu mai tinem cont de ei"

Patronul de la FCSB a spus ca se va baza pe jucatorii tineri numai in sezonul regulat. Din partea a doua a campionatului, din play-off, Bogdan Andone va trebui sa foloseasca jucatori cu mai multa experienta.

"In sezonul regulat, in cele 26 de etape sau cate sunt, vor juca cei tineri, pentru ca trebuie sa-i crestem. Tineti cont de ce va spun eu. Man, Coman, Morutan vor pleca pe 30-40 milioane de euro. Dar dupa aceea, in play-off, nu mai tinem cont de ei. Vom folosi fotbalistii experimentati, cei mai buni, pentru ca trebuie sa luam campionatul", a adaugat patronul de la FCSB.