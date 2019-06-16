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Paul Papp si Gabi Torje, OUT de la Sivasspor! Anuntul a fost facut de formatia turca! &quot;Le multumim pentru activitatea depusa&quot; Unde poate ajunge fostul fundas de la FCSB!

Paul Papp si Gabi Torje, OUT de la Sivasspor! Anuntul a fost facut de formatia turca! "Le multumim pentru activitatea depusa" Unde poate ajunge fostul fundas de la FCSB!

Autor: Sport.ro
Duminica 16 Iunie 2019, 10:26

Paul Papp si Gabriel Torje vor pleca de la Sivasspor.

Paul Papp si Gabriel Torje nu vor mai fi jucatorii celor de la Sivasspor. Formatia turca a decis sa nu le mai prelungeasca contractul celor doi fotbalisti romani, dupa ce echipa a terminat pe locul 12 in prima liga.

 

Papp si Torje, OUT de la Sivasspor

 

Paul Papp era jucatorul lui Sivasspor de un an si jumatate, iar fundasul roman a evoluat in 17 partide, fiind titular in mond constant pe final de sezon. Presa din Turcia scrie ca Papp s-ar putea intoarce in Liga 1, la CFR Cluj.

Gabi Torje se afla de un singur sezon la formatia turca, a jucat 20 de meciuri, insa fara gol marcat. In schimb, mijlocasul roman a oferit 3 pase decisive.

 



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