Paul Papp si Gabi Torje, OUT de la Sivasspor! Anuntul a fost facut de formatia turca! "Le multumim pentru activitatea depusa" Unde poate ajunge fostul fundas de la FCSB!

Paul Papp si Gabriel Torje vor pleca de la Sivasspor.

Paul Papp si Gabriel Torje nu vor mai fi jucatorii celor de la Sivasspor. Formatia turca a decis sa nu le mai prelungeasca contractul celor doi fotbalisti romani, dupa ce echipa a terminat pe locul 12 in prima liga.

Papp si Torje, OUT de la Sivasspor

Paul Papp era jucatorul lui Sivasspor de un an si jumatate, iar fundasul roman a evoluat in 17 partide, fiind titular in mond constant pe final de sezon. Presa din Turcia scrie ca Papp s-ar putea intoarce in Liga 1, la CFR Cluj.

Gabi Torje se afla de un singur sezon la formatia turca, a jucat 20 de meciuri, insa fara gol marcat. In schimb, mijlocasul roman a oferit 3 pase decisive.

18 Ocak 2018 tarihinde renklerimize bağladığımız Paul Papp´ın sözleşmesi 31 Mayıs 2019 tarihinde sona ermiştir. Paul Papp'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz. ???? https://t.co/8CbIbq4Yik pic.twitter.com/8aYfVPJAjr — Sivasspor (@SivassporKulubu) June 15, 2019