Rezultatul îi va fi fatal lui Marius Baciu (51 de ani), al cărui viitor era oricum pus sub semnul întrebării înainte de această partidă. Eșecul categoric nu mai lasă urmă de îndoială, iar Becali a spus că va purta discuția finală cu antrenorul său în cursul zilei de duminică.

Gigi Becali: ”N-avem valoare! Baciu oricum trebuie să plece”

Rămâne de văzut ce antrenor va ”instala” Becali în pauza competițională. În ultima vreme, patronul FCSB a înaintat mai multe nume de antrenori în spațiul public, precum Mirel Rădoi sau Edi Iordănescu.

„La 5-0, s-ar putea să-și dea demisia. O să am mâine o discuție cu el. Oricum trebuie să plece, eu am spus că n-avem valoare. N-avem valoare! O să vorbesc și cu ăștia din galerie.

Dacă vor să vină, să vină, dacă vor să nu mai vină, să nu mai vină. O să aleg un antrenor și cu asta, basta! Gata cu 'pedigree-ul'”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Baciu își va încheia ”mandatul” după doar patru luni. A fost ”instalat” în luna mai și a reușit să califice echipa în Conference League din play-out, dar FCSB a fost eliminată rușinos de FK Auda.

După acest rezultat, Universitatea Craiova urcă pe locul doi, cu 20 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un meci în plus. Oltenii au un golaveraj superior față de ”câini” și se pot lăuda cu cel mai bun atac din campionat după zece runde, cu 24 de goluri marcate.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul zece, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA Arad, iar după reluarea campionatului se va duela pe teren propriu cu Oțelul Galați.

Echipele de start din Universitatea Craiova - FCSB 5-0: