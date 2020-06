Gigi Becali face anuntul: "Vor fi spectatori in tribuna!" Cati suporteri estimeaza patronul FCSB-ului ca vor putea intra pe Arena Nationala: "Sa fie un echilibru in toate"

Gigi Becali este convins ca accesul suporterilor pe stadion va fi permis odata cu reluarea Ligii 1.

LPF isi doreste in continuare ca suporterii sa poata fi prezenti pe stadion la reluarea Ligii 1 si au facut demersuri insistente in acest sens. Gigi Becali sustine ideea Ligii Profesioniste de Fotbal si este convins ca fanii vor putea avea acces in stadion odata cu reluarea Ligii 1.

Patronul FCSB-ului se asteapta la o asistenta de aproximativ 10.000 de spectatori in tribunele Arenei Nationale:

"Pe data de 15 vor fi alte relaxari si vor fi spectatori. Parerea mea e ca va fi 10% din capacitate. Adica 5000 - 10.000 de spectatori pe Arena Nationala ar trebui sa lase. Oamenii isi vor da seama.

Pe un stadion de 50.000 de locuri nu am voie sa las 5000?

Sa fie un echilibru in toate. Adica la spectacol lasi 500, dar pe stadion nu poti", a spus Gigi Becali pentru Antena Sport.

Liga 1 se va relua in weekendul 13-14 iunie.