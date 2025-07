FCSB a învins-o pe Petrolul Ploiești cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, în deplasare, într-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.

Prima victorie a campioanei în acest campionat a fost adusă de golul marcat de Florin Tănase (75), care a reluat cu umărul centrarea lui Ionuț Cercel.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a trecut din nou la un top optimist după ce și-a făcut echipa praf în urma returului cu Inter d'Escaldes. Meciul cu Petrolul i-a readus discursul euforic. Cercel și Pantea au fost printre jucătorii lăudați.

Gigi Becali, euforic după Petrolul - FCSB 0-1. Ce a zis despre Cercel și Pantea



"Cercel a dat două pase de gol. Una din 3 metri, trebuia s-o bage Miculescu în poartă, și una când a băgat-o Tănase cu capul.



Mi-a plăcut foarte mult Pantea astăzi. Dacă nu-mi plăcea de el, îl schimbam pe el și-l băgam pe Cercel pentru regula Under.



Extraordinar, ce meci a fost! Ei zic că Petrolul va intra în play-off. Hai să vedem dacă mă pricep la fotbal! Astăzi a fost un meci tare. Și chiar dacă pierdem, să știi că nu eram supărat. Am jucat tare, am jucat fotbal, am fost agresivi! Numai că în prima repriză am încercat o formulă mai subțire, cu Stoian.



Pe noi nu ne poate bate nimeni! Maxim un egal dacă jucăm prost. Maxim un punct! Pentru ce să ne agităm? I-am spus lui MM la pauză: acum vom face niște schimbări ca să plimbăm mingea. Ei n-aveau cum să țină ritmul. Nu puteau, nu mai puteau! Nu mai puteau!



De aia i-am băgat, ca să plimbăm mingea. Și ține cont: nu era Chiricheș, nu era nici Politic! O să vezi!", a declarat Gigi Becali,la Prima Sport.