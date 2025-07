Constantin Budescu a devenit cunoscut, în ultima perioadă în special, pentru faptul că are și o pasiune artistică, cântatul. Chiar dacă a recunoscut că nu a luat niciodată lecții și că mereu improvizează la nivelul unui amator, mijlocașul nu a evitat niciodată, nici la evenimentele foștilor colegi de la FCSB, să ia microfonul și să își arate talentul.

Invitat în emisiunea Fața la Joc, Budescu a povestit de unde vine pasiunea și că, în ultima perioadă, mai în glumă, mai în serios, lumea îi trimite mesaje pe site-urile de socializare și îl invită la evenimente personale, unde să cânte.

Constantin Budescu face show la petrecerile prietenilor

Cunoscut și pentru faptul că este o persoană dezinvoltă pe teren și în fața camerelor TV, Constantin Budescu, unul dintre cei mai valoroși jucători de creație din fotbalul românesc, are capacitatea de a transmite energie pozitivă.

La petreceri, Budescu devine solist alături de orchestrele prezente, iar în emisiunea Fața la Joc a reușit să întrețină atmosfera, când a și cântat alături de Cătălin Oprișan. Mijlocașul a și povestit 'clinciul' pe care l-a avut în autocar cu Marius Șumudică, pe când erau la Astra, a realizat primul 11 al prietenilor și a istorisit momentele pe care le-a trăit cu Astra în cupele europene, cu West Ham United.

Oamenii îl cer la evenimente pe Budescu

În același timp, a evidențiat faptul că oamenii care îl urmăresc pe site-urile de socializare îi cer, în mod real, să vină și să cânte la evenimentele lor.

”Mai cânt și manele, dar pe alea vechi le cânt. N-am fost inspirați să venim cu jumătate de clapă aici (n.r. – în emisiune). Îmi place să cânt muzică de petrecere.

(N.r. – Cătălin Oprișan îi spune lui Costin Ștucan că e interesat de noul hobby pe care îl are Budescu) Poate e omul interesat pentru un eveniment. Am un CV și pentru zona asta (n.r. – de cântat). Am primit (n.r. – invitații să cânte la evenimente) pe Instagram. Le-am zis să mă lase în pace.

La zilele orașului... am și vreo trei grătare acasă. Cânt, fac grătar, n-am ce face cu banii după (n.r. – glumește). Eu cânt de plăcere. Nu știu notele, dar cei din orchestră știu notele și cântă ei după mine.

Cea cu Carolina (n.r. - melodia) a prins cel mai bine!”, a spus Budescu în emisiunea Fața la Joc.