În ciuda schimbărilor la nivel tehnic din ultima perioadă, FCSB nu a reușit să se impună în primul meci disputat după pauza competițională. Formația condusă de Laurențiu Reghecampf a remizat la Mioveni, scor 0-0, în fața FC Argeș.
Ce șanse are FCSB la play-off după 0-0 cu FC Argeș
După rezultatul de la Mioveni, FCSB ocupă 9 în SuperLiga, cu 22 de puncte acumulate în primele 16 runde. Situația nu este una confortabilă, în condițiile în care liderul Universitatea Craiova s-a distanțat deja la 14 puncte.
Totuși, roș-albaștrii nu ar trebui să se orienteze către olteni, ci mai degrabă pe adversarele directe. Pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off, se află Corvinul, cu 25 de puncte. Pe poziția a 5-a este U Cluj, cu 29 de puncte.
Deși mai sunt 14 etape de disputat în sezonul regular, fanii au emoții în ceea ce privește prezența în play-off. Istoria recentă nu e de partea FCSB, în stagiunea precedentă aflându-se în play-out.
În aceste condiții, experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele după 0-0 cu FC Argeș. Șansele de calificare în play-off au scăzut dramatic, FCSB fiind văzută doar cu un procent de 26.1%.
Gigi Becali nu și-a ascuns niciodată ambițiile ridicate, iar omul de afaceri se gândește cu siguranță la titlul în SuperLiga. Ei bine, așteptările nu ar trebui să fie ridicate, specialiștii acordând o șansă de doar 0.4% pentru ca FCSB să iasă campioană.