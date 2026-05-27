”Nerazzurrii” au câștigat în actuala stagiune atât campionatul, cât și Coppa Italia, competiție transmisă în direct pe VOYO, după ce s-au impus în finală cu Lazio, scor 2-0.

Inter a încheiat campionatul pe primul loc cu 87 de puncte. După 38 de etape, formația dirijată de Cristi Chivu a bifat 27 de victorii și șase remize, la care s-au adăugat cinci eșecuri.

Cosmin Olăroiu își pune o dorință pentru Cristi Chivu: ”A reușit ceva fenomenal, de ce nu?”

Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, va fi joi pe banca Stelei la reeditarea meciului ”UEFAntastic” din 2006. Steaua - Rapid se întâlnesc pe ”Arcul de Triumf”, iar meciul va fi pe Voyo de la 20:00.

Până atunci, Oli a vorbit despre Chivu într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, despre care a spus că își dorește să câștige tot ce se poate pe banca lui Inter.

”Și dacă aș fi câștigat eu campionatul cu Inter nu cred că mă bucuram mai mult decât m-am bucurat pentru el. Iată că un antrenor tânăr, român, a reușit ceva fenomenal.

Eu vreau să câștige tot. Și Champions League și orice competiție la care participă!”, a spus Cosmin Olăroiu pentru Pro TV și Sport.ro.

Chivu a consemnat 58 de apariții în toate competițiile pe banca grupării de pe ”Giuseppe Meazza” și a înregistrat 2.10 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.