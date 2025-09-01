Costin Ștucan vă invită la o ediție specială a emisiunii ”Fața la joc”, în direct la Pro TV și pe VOYO, de la miezul nopții



Jurnalistul Costin Ștucan va modera alături de jurnalistul Cătălin Oprișan o ediție specială a emisiunii ”Fața la joc”, care se va derula de la ora 23:58, în direct la Pro TV și pe VOYO.



Cei doi vor fi acompaniați de doi foști internaționali români. E vorba despre Cristi Pulhac, care a bifat trei convocări la prima reprezentativă, și Costel Pantilimon, care și-a trecut în CV 27 de selecții la națională.



Pulhac a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la Dinamo, Sportul Studențesc, Hercules CF, FK Gabala, Zawisza, Petrolul Ploiești, Aris Limassol și Academica Clinceni, unde și-a agățat ghetele în cui în 2018.



Costel Pantilimon, în schimb, a îmbrăcat echipamentele celor de la Aerostar, Poli Timișoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna, Nottingham Forest, Omonia Nicosia și Denizlispor. În 2021 s-a retras fostul portar de 2,03 m.

Costin Ștucan moderează și emisiunea Play On Sport de pe VOYO!

