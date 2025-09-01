Florentin Pera, selecționerul naționalei de handbal feminin și antrenorul lui SCM Râmnicu Vâlcea, a fost ”roșu” de mânie la finalul partidei și a avut o discuție aprinsă cu arbitrii.



S-au încins spiritele la finalul meciului Brăila - Vâlcea! Florentin Pera, paralizat de furie, s-a dus glonț spre arbitri. Ce a urmat



La ultima fază, Râmnicu Vâlcea a avut parte de un atac fulgerător. Julia Maidhof a primit mingea în flancul drept și, la pătrunderea în semicerc, arbitrii au fluierat fault în atac, ceea ce l-a scos din pepeni pe Florentin Pera.



Antrenorul vâlcencelor a considerat că adversarele s-au apărat în semicerc și că echipa sa ar fi trebuit să obțină o aruncare de la șapte metri, având, astfel, o șansă uriașă de a egala, după un final de foc.



Selecționerul s-a dus glonț la arbitri. A fost ținut cu greu de propriile jucătoare. Între spiritele încinse s-a proptit și secundul Brăilei, Ionel Radu (55 de ani), fostul pivot al naționalei, care a încercat să-l calmeze pe Florentin Pera.



VIDEO Ultimele minute din Brăila - Vâlcea. Florentin Pera, în clocot de nervi!

