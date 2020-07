Gigi Becali, avertizat de Radoi! Singura conditie prin care poate lua ZECILE DE MILIOANE VISATE pe 'perlele' sale 

Mirel Radoi a fost invitatul lui Mihai Mironica in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport".

Dennis Man, Florinel Coman, Florin Tanase si Olimpiu Morutan sunt jucatorii pe care Gigi Becali viseaza sa incaseze zeci de milioane de euro.

Cu toate astea, echipa a ratat si in acest sezon principalul obiectiv, titlul, iar acum se lupta pentru pozitia in clasament care sa o trimita in cupele europene, lucru pe care Gigi Becali il asteapta.

FCSB este aproape calificata in finala Cupei Romaniei, insa obiectivul patronului il reprezinta locul in cupele europene.

Selectionerul nationalei, Mirel Radoi, a lucrat la nationala de tineret cu jucatorii pe care Becali viseaza sa ia zeci de milioane si a vorbit despre singura conditie prin care isi poate indeplini visul: cupele europene.

"Din pacate, crediteaza din ce in ce mai mult clubul cu mai multi bani. Daca echipa nu va fi calificata in cupele europene, va fi greu sa ia banii de pe jucatorii acestia tineri.

E greu acum sa ii vinzi pe Man, Coman, Morutan pe 7-8 milioane daca nu au acces la cupele europene.

Eu i-as fi lasat sa plece, cred ca e momentul pentru ei", a declarat Mirel Radoi la PRO X.