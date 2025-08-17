În Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, CFR Cluj a pierdut cu 1-2, în prima manșă. În a doua manșă, în Portugalia, echipa pregătită de Dan Petrescu a fost înfrântă cu 0-2 de lusitani, care au obținut accederea în play-off-ul Europa League.



Parcursul european pentru CFR nu s-a încheiat însă. Trupa din Gruia va continua în play-off-ul UEFA Europa Conference League, unde va da peste Hacken. Primul meci e în Suedia, iar returul decisiv va fi la Cluj.



Ioan Varga a găsit marea problemă de la CFR Cluj după ce ardelenii au fost eliminați din Europa League: ”Altfel stăteau lucrurile”



Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a explicat că dacă CFR Cluj nu ar fi suferit atât de mult la capitolul accidentări, probabil să fi fost un alt deznodământ în dubla manșă cu Braga.



De asemenea, Varga a sugerat că și-ar fi dorit enorm ca ardelenii să ajungă în play-off-ul Europa League.



”Cred că era altceva dacă nu aveam așa mulți jucători accidentați. Acum faptul este consumat. Pe viitor o să ne pregătim mai bine și sper să nu mai avem ghinioanele pe care le-am avut. Îi felicit pe băieți. Au muncit cât au putut, dar lipsa mai multor jucători titulari s-a văzut, până la urmă.



Mi-aș fi dorit să ne calificăm în Europa League, pentru că îmi doresc mereu lucruri mari. Dar nu este o catastrofă, din punct de vedere financiar. Mi-aș fi dorit eu, pentru reușita sportivă. Este adevărat că e vorba de bani mai mulți bani din bonusuri, dar clubul nu depindea de asta”, a spus Ioan Varga, potrivit ProSport.

