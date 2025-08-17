Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 21:30, în etapa a șasea din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt au împărțit punctele.



Liviu Ciobotariu, abătut sufletește după egalul cu Hermannstadt: ”Sunt dezamăgit, e un moment extrem de dificil”



Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei de pe ”Ilie Oană”, s-a arătat mâhnit din cale-afară de egalul cu Hermannstadt, iar la flash-interviu a exprimat că Petrolul trece printr-un moment dificil.



”Păcat ca nu am reuşit sa câştigam azi, din nou am avut avantaj pe tabela şi nu am ştiut să gestionăm. Am întâlnit o echipă foarte bună, care joacă un fotbal bun. Există această doză de supărare că am reuşit să luam doar un punct în meciurile astea.



Sunt dezamăgit de rezultat. E un moment dificil. E un start de campionat ratat. Ca şi joc băieţii au avut atitudine, mă refer la puncte. Şi aceste ghinioane, iar la începutul jocului Marin s-a accidentat, am schimbat sistemul.



Aia e, face parte din joc. Sunt dezamăgit aşa. Dar trebuie să ne ridicăm. Trebuie mai multă luciditate la finalizare, mai pragmatici”, a spus Liviu Ciobotariu.



Petrolul se află pe locul nouă cu șase puncte. După șase etape desfășurate în primul eșalon, ploieștenii au bifat o singură victorie, trei rezultate de egalitate și două înfrângeri.



De cealaltă parte, FC Hermannstadt se situează pe locul 13 cu patru puncte. Nicio victorie nu a înregistrat echipa lui Marius Măldărășanu, care a consemnat în schimb patru remize și două eșecuri.

