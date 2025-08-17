Atacantul ivorian Issouf Macalou (26 de ani), transferat de ardeleni la începutul anului 2026, nu s-a prezentat la antrenamentul echipei de miercuri și este de negăsit. Oamenii din club au încercat să dea de el, însă fără succes, informează iamsport.ro.



Issouf Macalou, de negăsit la U Cluj



Cel mai probabil, Universitatea va fi nevoită să se descurce la Constanța fără atacantul ivorian, pe lângă ceilalți jucători accidentați din lotul lui Ioan Ovidiu Sabău.



După meciul cu Farul, de luni, U Cluj va avea meci sâmbătă cu Dinamo, pe teren propriu. Și Zeljko Kopic are bătăi de cap, după ce Georgi Milanov și Cristi Mihai au fost eliminați în ultimul meci de campionat, cu UTA Arad (1-1).



„Și Cisse, și Capradossi, și Toșca se antrenează normal, dar mai au nevoie de 2-3 săptămâni să își intre în ritm. Gheorghiță e pregătit, el s-a antrenat normal. E un mare câștig că e pregătit și eu cred că, așa cum l-am văzut, ni se potrivește destul de mult", a spus Ioan Ovidiu Sabău, la conferința de presă.



Universitatea Cluj, în această perioadă de mercato



Antrenor - Ioan Ovidiu Sabău (confirmat)



Veniri - Dino Mikanovic (HNK Gorica / 200.000 de euro), Alin Toșca (Benevento / gratis), Elia Capradossi (Cittadella / gratis), Mouhamadou Drammeh (Sochaux / gratis), Jovo Lukic (CSU Craiova / gratis), Jonathan Cisse (Oțelul / gratis), Ioan Bârstan (CFR Cluj / gratis), Alessandro Murgia (SPAL / gratis), Miguel Silva (Oțelul / gratis), Atanas Trică (Slatina / gratis), Andrei Gheorghiță (FCSB / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Franck Tchassem (FC Argeș), Alin Chinteș (Unirea Ungheni), Iustin Chirilă (Voluntari), Albert Hofman (Oțelul Galați), Mario Sfaiț (Zalău), Luca Nagy (Zalău), Rareș Scocîlcă (CSM Vaslui), Patrik Kis (ACS Tg, Mureș), Luca Podea-Oltean (Gloria Bistrița), Antonio Suciu (Minaur Baia Mare)



Plecări - Bogdan Mitrea (retras din activitate), Adel Bettaieb (CFC Argeș / gratis), Vadim Rață (CFC Argeș / gratis), Dorinel Oancea (CFC Argeș / gratis), Franck Tchassem (CFC Argeș / gratis), Robert Silaghi (Sepsi / gratis), Ovidiu Popescu (UTA Arad / gratis), Radu Boboc (Termalica Nieciecza / gratis), Lucas Masaero (Termalica Nieciecza / gratis), Albert Hofman (Chindia / gratis), Artur Miranyan (Bnei Sakhnin / gratis), Daniel Lasure (contract încheiat), Vladislav Blănuță (FCU Craiova / împrumut expirat), Antonio Suciu (Ceahlăul / împrumutat), Ștefan Opriș (Poli Iași / împrumutat), Tudor Pojar (Poli Iași / împrumutat), Alin Baciu (M. Baia Mare / împrumutat), Andrei Dinescu (Poli Iași), Andrei Gheorghiță (FCSB / împrumutat).

