NEW FCSB, noua politica low cost a lui Becali. Ce jucatori ieftini sau gratis mai pot veni dupa Briceag

FCSB isi schimba strategia "punga larga", dupa ce Gigi Becali a cerut o reducere drastica a cheltuielile.

Fara participare in grupele Champions League de 7 ani, cu putine transferuri banoase facute in ultimele sezoane, fara calificare in grupele Europa League de doi ani, cu salarii imense pentru Liga 1 si fara titlu in ultimii 5 ani, Gigi Becali anunta masuri de austeritate la FCSB. Prima va presupune o taiere a remuneratiilor, daca, in 2020, echipa nu se va califica in faza principala a competitiilor europene. Pe fondul pauzei din cauza pandemiei de coronavirus si a scaderii incasarilor, pentru o parte a angajatilor deja s-a implementat, acesta fiind si motivul pentru care Helmuth Duckadam a demisionat din postul de presedinte de imagine.

A doua masura anunta o inchiriere mult mai rara a Arenei Nationale, unde cheltuielile pentru o singura partida sar de 20.000 de euro, adica intre 300.000 si 400.000 de euro pe sezon, plus deplasari mai dese cu autocarul, in detrimentul celor cu avionul. A treia masura de austeritate propune ca echipa sa fie condusa de antrenori care sa castige pana in 10.000 de euro, daca se poate in jurul baremului de 5.000 de euro, cu bonusuri de performanta.

Ultima masura prevede ca FCSB sa elimine din lot jucatorii non-esentiali, sa promoveze proprii juniori si sa nu mai plateasca pentru transferuri, sau sa plateasca sume modice, pana nu se incaseaza bani din vanzarea de fotbalistilor aflati sub contract. In aceasta vara, „ros-albastrii” vor sa se desparta de Adi Popa, Marko Momcilovici, Alexandru Stan, Claudiu Belu, William De Amorim, Aristidis Soiledis, Andrei Miron, Lucian Filip si Dragos Nedelcu, in timp ce Cristian Balgradean a semnat deja cu CFR Cluj, Harlem Gnohere a refuzat prelungirea contractului, iar Bogdan Planici a denuntat unilateral contractul. Cel mai probabil, in aceasta vara, se vor intoarce jucatorii imprumutati (Robert Ion, Gabriel Simion, Sorin Serban, Ovidiu Horsia, Ianis Stoica, Adrian Sut, Stefan Tarnovanu), iar transferurile vor fi facute doar daca antrenorii vor considera ca acestia nu corespund obiectivelor impuse de patron.

Astazi, FCSB a anuntat transferul lui Marius Briceag (28 ani), fundasul stanga lasat liber de contract de Craiova, care este cotat la 325.000 de euro si are doar trei prezente in acest sezon pentru olteni, niciuna in Liga 1. Cu un schelet al echipei deja conturat, Becali crede ca mai trebuie doar sa „plombeze” lotul. Printre jucatorii care pot ajunge in perioada urmatoare la FCSB se afla Cosmin Frasinescu (35 ani, Poli Iasi, fundas central), Mihai Aioani (20 ani / Chindia / portar), Fofana Boubacar (30 ani / Gaz Metan Medias / liber de contract / inchizator), Nelut Rosu (26 ani / Gaz Metan Medias / liber de contract / mijlocas central), Silviu Balaure (24 ani / Astra / liber de contract / mijlocas stanga), Mihai Capatana (24 ani / FC Voluntari / mijlocas dreapta), Diego Fabrinni (29 ani / Dinamo / liber de contract / mijlocas ofensiv), Mattia Montini (28 ani / Dinamo / liber de contract / atacant) si Jakub Vojtus (26 ani / Academica Clinceni / atacant).