Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară pe ”Stadio Luigi Ferraris”. La capătul celor 90 de minute, Genoa a câștigat cu 3-0 și va juca în ”16”-imile competiției împotriva lui Empoli, care a învins-o pe Reggiana în a doua fază a competiției.



Întrebat despre obiectivul personal la Genoa, Nicolae Stanciu a lămurit totul: ”Pe asta mă concentrez”



Nicolae Stanciu a reușit să marcheze un gol fabulos în actul secund. În minutul 54 al confruntării de pe ”Luigi Ferraris”, căpitanul României a înfipt mingea direct la vinclu după ce a reluat cu un voleu superb o minge din careu.



După meci, internaționalul român a fost prezent la conferința de presă, iar printre întrebările jurnaliștilor a fost și cea în care Stanciu a fost chestionat despre obiectivele personale de la Genoa.



Fotbalistul a enunțat faptul că nu are obiective personale și a detaliat spunând că se concentrează pe jocul de echipă cu speranța că echipa va face mai mult în noul sezon decât în precedenta stagiune.



”Nu am obiective personale, precum goluri sau pase decisive. Mă concentrez pe echipă, pe a face mai bine decât anul trecut. Am muncit bine în cantonament.



Suntem o echipă puternică, cu multă calitate. Avem jucători tineri, talentați, și alții cu experiență. Cred că este combinația potrivită”, a spus Nicolae Stanciu, potrivit www.tuttofantacalcio.it.

