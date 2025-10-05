Finanțatorul este nemulțumit de randamentul mijlocașului și îi transmite un ultimatum clar: dacă nu își revine la forma de altădată și nu renunță la greșelile simple, riscă să piardă locul în primul "unsprezece".



Becali îl acuză pe internaționalul român, cotat la 7,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, că face prea multe erori neforțate și că își pierde concentrarea în momente cheie, dând pase direct la adversar sau în afara terenului.



Becali: "Băi Olarule, nu mai da pase la adversar!"



Deși inițial a evitat să nominalizeze un jucător anume după prestațiile sub așteptări ale echipei, patronul nu s-a putut abține și i-a transmis un mesaj tăios căpitanului său, într-o intervenție la Fanatik.



"Băi Olarule, ești luptător, dar nu mai da pase la adversar. Că apoi joacă altul, n-am ce să fac. Joacă cine nu dă pas greșit, la adversar. Una e să îți ia mingea, alta e să nu ai presiune și să dai pasa aiurea la adversar sau un aut. De ce dai pasa aiurea în aut sau la adversar dacă nu ai presiune? Pentru ce te grăbești? Așteaptă să intri în mână și apoi joci repede, ca pe vremuri. Joci mai simplu acum, că ai ieșit puțin din mână", a tunat Becali.



Darius Olaru a (27 de ani) disputat 17 meciuri pentru FCSB în acest sezon, reușind să marcheze patru goluri și să ofere o pasă decisivă.

