Gigi Becali arunca BOMBA! "Basescu a ajutat Steaua" Dezvaluiri incredibile din perioada in care a fost la inchisoare! "Plangeam sa nu dispara Steaua"

Patronul de la FCSB a vorbit despre perioada in care a fost incarcerat.

Gigi Becali a fost condamnat in anul 2013, la inchisoare cu executare in dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apararii si a primit ulterior un spor de sase luni, dupa alte doua condamnari: in dosarul "Valiza" si in cel al sechestrarii celor care i-au furat masina. Patronul FCSB a fost eliberat dupa ce si-a ispasit doi ani din condamnarea de 3 ani si jumatate.

Becali a vorbit despre momentele prin care a trecut in acea perioada: "Cele mai mari emotii le-am trait atunci, cand am intrat in puscarie, cand aveam procesul la UEFA pentru retrogradare. Caz de coruptie! Basescu a ajutat ca Steaua sa nu fie retrogradata. Basescu a intervenit, dar ce a facut nu pot sa spun. Daca vrea, poate sa spuna Mircea Sandu mai multe. Basescu l-a chemat pe Mircea Sandu, dar mai multe nu va pot spune. Si cu Livia Stanciu si cu motivarea, cu tot", a dezvaluit Gigi.

Patronul FCSB a povestit care a fost cea mai mare temere a sa din timpul pedepsei si cum a trait procesul de la UEFA: "Cand am intrat in puscarie plangeam la rugaciune, pentru ca nu voiam sa se bucure vrasmasii mei, adica sa nu dispara Steaua. Cand am aflat ca am fost achitati de UEFA am plans de bucurie, pentru ca altfel pierdeam tot", a completat Gigi Becali.