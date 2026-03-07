FCSB și-a întregit sezonul regulat de coșmar, pierzând pe Arena Națională cu Universitatea Cluj: 1-3.

După această partidă, pe care a privit-o la televizor din cauza unei accidentări, Alex Chipciu (36 de ani) a dat un verdict dureros pentru fosta sa echipă. În cadrul intervenției sale telefonice, la Digi Sport, Chipciu a insistat că pentru FCSB va urma un calvar fotbalistic, în play-out.

„Problema FCSB-ului… Sunt jucători de echipa națională, de cupele europene în ultimele două sezoane. Și, în aceste condiții, e greu să aibă moralul sus, acum când au ajuns în play-out. Și, în continuare, o să fie greu pentru FCSB… Dacă meciul ăsta cu noi ar fi avut o miză, cum ar fi intrarea în play-off, altfel l-ar fi jucat. Oricum, glumind puțin, în play-out e mai greu ca în Champions League. Și, că vorbim despre FCSB, după ce ai jucat cu <<balaurii>> din Europa League, e foarte greu acum să te motivezi pentru locul 7, în play-out“, a spus Chipciu.