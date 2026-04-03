Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 20:30, în a treia rundă din play-out-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, moldovenii au înregistrat toate cele trei puncte.

Gigi Becali a intrat în direct la TV după eșecul de la Botoșani și i-a făcut praf pe toți: ”Săracul, dă pase la adversar”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a răbufnit după meciul de la Botoșani și a evidențiat că roș-albaștrii duc lipsă de un jucător bun în compartimentul median.

”Nu am condus-o. Voi știți filozofia mea, concepția mea. Să fie mingea la noi. Asta e concepția mea de fotbal. Dacă e mingea la mine, chiar dacă mănânc bătaie, nu contează. Dar când nu e mingea la mine, nu-mi convine.

Mingea ca să fie la tine trebuie să te miști pe teren să o primești. Când o are coechipierul tău. Plus de asta, nu poți să-i spui lui Mirel... Ce să-i spui? El...

Băi, dacă nu ai mijlocași, fundaș dreapta, atacant, nu poți să câștigi. Noi nu avem un mijlocaș. Joci cu Baba? Și el greșește. Nu avem mijlocaș, ce să-i faci!

Lixandru ,săracul, pase la adversar. Și nu doar el. E și lejeritatea aia de joc... Adică... Pantea cere mingea...”, a spus Becali la Digi Sport.

Echipele de start

FC Botoșani: Kukic - Suta, Miron (cpt.), Diaw, Creț - Papa, Petro - Adams, Ongenda, Mitrov - Mailat; Rezerve: Tomache - Țigănașu, Ilaș, Bordeianu, E. David, Pănoiu, Aldair, Bota, Limas, Bodișteanu, Dumiter; Antrenor: Marius Croitoru

FCSB: M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, J. Paulo - F. Tănase, Lixandru, Olaru (cpt.) - Miculescu, Thiam, Cisotti; Rezerve: Târnovanu, Zima - V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, D. Popa; Antrenor: Mirel Rădoi