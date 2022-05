Finanțatorul bucureștenilor a pus victoria echipei sale pe seama ajutorului divin și crede că FCSB poate câștiga titlul doar cu un sprijin similar în ultimele două etape. Campioana poate fi decisă în chiar ultima rundă a play-off-ului, când FCSB va primi vizita liderului CFR Cluj.

Gigi Becali anunță primii doi jucători care semnează, dacă FCSB câștigă campionatul

Gigi Becali a anunțat și primii doi jucători care vor semna prelungirea contractelor cu FCSB, în cazul în care titlul va ajunge la formația roș-albastră: Ivan Mamut, eroul din meciul cu Universitatea Craiova, și Andrei Dumiter, introdus și el pe final în duelul din Bănie.

"Mamut are contract oricum. El are contract pe doi ani, plus încă trei. Dacă, de exemplu, luăm campionatul... aduceți-vă aminte că Dumiter a dat gol în ultima secundă cu Piteștiul.

Dacă luăm campionatul, noi sigur vom intra în Europa League, unde sunt vreo 20 și ceva de milioane, nu mai contează o cheltuială de câteva sute de mii pentru doi jucători care ți-au purtat noroc. Mamut are contract, dar îi voi prelungi contractul și lui, și lui Dumiter", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Ivan Mamut (25 de ani) mai are contract cu FCSB până în 2023. Croatul a jucat în doar 10 meciuri din acest sezon, după transferul de la Universitatea Craiova, și a marcat un singur gol, duminică, pe Stadionul Ion Oblemenco.

Andrei Dumiter (23 de ani), transferat de la Sepsi, în iulie 2021, pentru 350.000 de euro, a jucat în 22 de meciuri din actuala stagiune și a marcat de trei ori pentru FCSB, cu CS Mioveni (3-0) și Universitatea Craiova (3-2), în sezonul regulat, dar și cu FC Argeș (3-2), în play-off.

CFR Cluj (54p) va juca în următoarea etapă cu Universitatea Craiova, acasă, în timp ce FCSB (52p) va evolua contra lui FC Voluntari, în deplasare. În ultima etapă a campionatului, cele două se vor întâlni în meci direct, cu bucureștenii gazde.