Unicul gol al meciului a fost marcat de Ivan Mamut. Atacantul croat, abia intrat pe teren, a punctat în minutul 87 cu călcâiul, trecându-și în cont prima sa reușită în tricoul lui FCSB, chiar contra fostei sale echipe.

Grație acestei victorii, FCSB a revenit la două puncte în spatele liderului CFR Cluj, iar titlul s-ar putea juca în ultima rundă, la duelul direct dintre cele două.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a vorbit despre viitorul lui Mamut și Dumiter, cei doi atacanți care nu au impresionat cu prestațiile lor în acest sezon.

"Dacă luăm campionatul, și Dumiter, și Mamutu, dacă vă aduceți aminte, Dumiter a dat gol în ultima secundă cu Pitești. Dacă luăm campionatul, sigur intrăm în Europa League, e vreo 20 de milioane, nu mai contează cheltuială de câteva sute de mii dacă luăm campionatul. Mamutu mai are contract, dar lui Dumiter îi prelungesc", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.

Ivan Mamut: "Am vorbit cu Pinti și i-am spus că am nevoie de 10 minute"

"Înainte de meci, am vorbit cu Pinti și i-am spus că am nevoie de 10 minute și o să dau gol. Sunt extrem de bucuros că am marcat. După tot timpul în care am lipsit, a venit golul și e bucurie mare. Nu mai e important cine a dat gol, important că am câștigat", a declarat Ivan Mamut.

Dacă FCSB și CFR Cluj vor câștiga în următoarea etapă, atunci titlul se va decide în ultima etapă, în meciul direct, în care ardelenii au nevoie chiar și de un egal, iar FCSB va fi obligată să câștige.