Un tricou vechi al lui Lionel Messi s-a vândut cu mult mai mult decât un tricou al lui Cristiano Ronaldo. Legenda lui Chelsea, John Terry, a renunțat la peste 50 de obiecte adunate în carieră, într-o licitație recentă.

John Terry a organizat o licitație caritabilă

Messi și Ronaldo sunt considerați drept cei mai mari fotbaliști ai generației lor și au cucerit împreună 13 Baloane de Aur, 8 fiind adjudecate de Messi. Terry a vândut obiecte din cariera sa pentru puțin peste 695.000 de dolari, un procent din această sumă fiind donat Fundației „John Terry”.

Tricoul lui Lionel Messi, vândut mult mai bine cât cel al lui Cristiano Ronaldo

Messi și Ronaldo i-au oferit lui Terry tricouri, legendarul stoper vânzând peste 50 dintre bunurile sale personale într-o licitație recentă.

Tricoul purtat de Messi, dintr-un meci de Liga Campionilor dintre Chelsea și Barcelona din 2006, a fost cel care a adus cea mai mare sumă de bani.

Cumpărătorul a plătit 183.000 de dolari (144.000 de lire sterline/168.000 de euro), potrivit ESPN, citat de GOAL. Pe un tricou al lui Ronaldo din perioada sa la Manchester United s-a plătit suma de 115.900 de dolari (85.000 de lire sterline/99.000 de euro).

Povestea tricoului lui Messi

„Acesta este un tricou foarte special, este de la marele și singurul Lionel Messi, când a jucat pe Stamford Bridge.

Este echipamentul portocaliu, pe care nu-l purtau prea des, deci, din nou, foarte special. Dar pentru că eu eram fundaș, iar el era atacant, am fost foarte apropiați unul de celălalt pe tot parcursul meciului.

Așa că, atunci când mai era un minut sau două până la final, mă apropiam puțin de el ca să-i pot lua tricoul după meci”, a scris Terry, despre tricoul lui Messi, pe Instagram.

Alte obiecte valoroase expuse pentru fanii fotbalului

Nu doar obiectele lui Messi și Ronaldo au fost expuse la licitația organizată de către John Terry și casa de americană Goldin.

Un tricou Thierry Henry, pe care legenda franceză l-a purtat în victoria lui Arsenal cu 2-1 asupra echipei „Blues” în octombrie 2003, în timpul campaniei „Invincibilii” a „Tunarilor”, s-a vândut cu 93.820 de dolari (67.823 de lire sterline/79.146 de euro). Tricoul conținea mesajul: „Pentru John, continuați munca bună”.

Multe dintre tricourile lui Terry au fost vândute, în timp ce ofertanții au putut pune mâna și pe tricouri de la fotbaliști precum Frank Lampard, Steven Gerrard, Paolo Maldini, Cesc Fabregas, Ashley Cole, Gianfranco Zola, Samuel Eto'o și Rio Ferdinand, printre alții.

Pe lângă tricouri, Terry a scos la vânzare și o serie de replici ale trofeelor, cea mai scumpă dintre acestea fiind o copie a trofeului Cupei Angliei din 2007, care a costat 26.840 de dolari (20.150 de lire sterline/23.500 de euro). Printre alte articole vândute s-au numărat ghete de fotbal și apărători de tibie.

Se așteaptă ca o mare parte din încasări să meargă către Fundația „John Terry”, care ajută tinerii defavorizați din Regatul Unit.

