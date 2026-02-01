Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 24 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea dintre FCSB și Csikszereda va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



În turul sezonului regulat, Csikszereda a remizat, scor 1-1, cu FCSB la Miercurea Ciuc



FCSB suferă înaintea meciului cu Csikszereda. Când a câștigat ultima dată campioana României



Echipa pregătită de Elias Charalambous nu a avut un start deloc bun de an. După stagiul de pregătire din Antalya de la începutul lunii, FCSB a pierdut cu FC Argeș în campionat, scor 0-1.



Apoi, roș-albaștrii au fost înfrânți și în Europa League de Dinamo Zagreb cu 1-4. Același scor a fost înregistrat și în înfrângerea cu rivala CFR Cluj.



Iar în ultimul duel, cel de joi cu Fenerbahce, FCSB a obținut primul punct pe acest an, după ce tabela de marcaj a indicat la capătul celor 90 de minute 1-1.



Campioana a bifat ultima victorie la finalul anului trecut, în derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională, scor 2-1. Darius Olaru (24') și Florin Tănase (75') au înscris atunci pentru FCSB.

Cum arată clasamentul Superligii României

