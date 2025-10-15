Gigi Becali, anunț clar în legătură cu transferul la FCSB al fotbalistului din naționala României: „Îmi place”

Gigi Becali, anunț clar &icirc;n legătură cu transferul la FCSB al fotbalistului din naționala Rom&acirc;niei: &bdquo;&Icirc;mi place&rdquo; Superliga
Gigi Becali a vorbit despre un jucător de perspectivă din Superliga.

FCSB are probleme în apărarea după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu, iar „roș-albaștrii” analizează în acest moment ce mutări ar trebui să facă în această vară.

Gigi Becali, răspuns clar la întrebarea despre Kevin Ciubotaru 

Kevin Ciubotaru a fost unul dintre numele legate de FCSB în ultima perioadă, despre care chiar și Gigi Becali a vorbit.

Cu toate acestea, patronul FCSB a explicat că nu este interesat în acest moment de fotbalistul de 21 de ani de la FC Hermannstadt.

„Am zis eu că mă interesează? Am zis că e jucător interesant, MM mi se pare că a vorbit ceva despre el, nici nu știu. Mie îmi place de el, dar nu mă interesează la ora asta”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Declarația lui Gigi Becali despre Ciubotaru: „Se distra în bandă cu fundașii Rapidului”

Gigi Becali a vorbit la un moment dat despre varianta transferului jucătorului crescut în Italia.

Patronul campioanei României a recunoscut că îl apreciază pe Ciubotaru, dar știe că îi va fi greu să ajungă la o înțelegere cu formația din Sibiu.

„Și mie mi-a plăcut, l-am întrebat pe MM, eu credeam că e atacant, dar e fundaș.

E bun, dar e cam mic de statură. Ăia sunt prietenii mei (n.r. cei de la Hermannstadt), dar nu te înțelegi cu ei, cer prea mulți bani tot timpul. L-am remarcat, mi-a plăcut siguranța lui, mingea la picior. El, copil, se distra în bandă cu fundașii Rapidului”, a declarat Gigi Becali în urmă cu puțin timp.

Fundașul lateral a debutat pentru naționala României în meciul amical cu Moldova, încheiat cu victoria „tricolorilor” cu 2-1. Kevin Ciubotaru a fost introdus în a doua repriză a meciului de pregătire și a avut o prestație solidă.

150.000 este cota lui Kevin Ciubotaru, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com.

