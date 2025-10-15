Gigi Becali, anunț clar în legătură cu transferul la FCSB al fotbalistului din naționala României: „Îmi place”

FCSB are probleme în apărarea după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu, iar „roș-albaștrii” analizează în acest moment ce mutări ar trebui să facă în această vară.



Gigi Becali, răspuns clar la întrebarea despre Kevin Ciubotaru



Kevin Ciubotaru a fost unul dintre numele legate de FCSB în ultima perioadă, despre care chiar și Gigi Becali a vorbit.

Cu toate acestea, patronul FCSB a explicat că nu este interesat în acest moment de fotbalistul de 21 de ani de la FC Hermannstadt.

„Am zis eu că mă interesează? Am zis că e jucător interesant, MM mi se pare că a vorbit ceva despre el, nici nu știu. Mie îmi place de el, dar nu mă interesează la ora asta”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.