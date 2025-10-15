Unul dintre ei este David Kiki. Chiar patronul clubului, Gigi Becali, anunțase că nu se va mai baza pe Kiki și că îi va rezilia contractul în iarnă.

Gigi Becali, despre David Kiki: ”Vorbim la iarnă și vedem!”

Finanțatorul roș-albaștrilor s-a răzgândit însă după ce a aflat că FCSB poate încasa sute de mii de euro dacă David Kiki se va califica la Cupa Mondială 2026.

Fundașul lateral avea șanse reale la calificare, însă totul s-a schimbat în ultima rundă, după ce Benin a pierdut în fața Nigeriei cu scorul de 0-4, iar Benin a încheiat pe locul trei în grupă, fără șanse să ajungă la Mondial.

Din acest motiv, cel mai probabil, Gigi Becali va reveni la planul inițial, iar David Kiki va trebui să își găsească o nouă echipă în iarnă. Întrebat despre acest subiect, finanțatorul de la FCSB a mărturisit că nu a luat încă o decizie în legătură cu viitorul lui David Kiki.

”Nu s-a calificat Kiki, s-a calificat Ngezana. Nu îmi arde mie să vorbesc acum de Kiki. Nu știu ce o să fac. Are contract, vorbim la iarna și vedem. Nu îmi arde să vorbesc despre Kiki”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

