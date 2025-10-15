Mircea Lucescu, brutal de sincer cu încă un tricolor: "Groaznic centrează! Trebuie pus la punct"

Mircea Lucescu, brutal de sincer cu &icirc;ncă un tricolor: Groaznic centrează! Trebuie pus la punct Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

După 1-0 contra Austriei, Mircea Lucescu nu s-a ferit să facă evaluări publice pentru jucătorii naționalei.

TAGS:
Kevin CiubotaruFC HermannstadtMircea LucescuEchipa Nationala
Din articol

După ce l-a criticat public pe Răzvan Marin și a susținut că din cauza mijlocașului de la Aris a obținut România doar o remiză în Cipru, Mircea Lucescu a vorbit și despre unul dintre debutanții de la ultima acțiune.

Mircea Lucescu: "Kevin Ciubotaru centrează groaznic"

Kevin Ciubotaru (21 de ani) a debutat pentru prima reprezentativă în amicalul cu Moldova (2-1). Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, rezervă neutilizată contra Austriei, "centrează groaznic", susține Lucescu, însă selecționerul evidențiază și calitățile tânărului jucător care îl pot face în viitor o piesă de bază a naționalei.

"Kevin Ciubotaru are niște calități senzaționale: viteză foarte bună, personalitate. Știu foarte bine că centrează groaznic, dar asta se poate îndrepta cu timpul. Am vorbit cu Marius Măldărășanu să-l pună la punct. Va putea fi un jucător de mare perspectivă pentru echipa națională. 

E mai puțin util pentru jocul defensive pentru moment, dar eu am nevoie de jucători care sunt foarte utili în jocul ofensiv pentru că pe faza defensivă mai pot învăța. Pe faza de atac, nu. El are viteză, agresivitate și fizic foarte bun", a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.

După ce a jucat o repriză contra Moldovei și a rămas pe bancă la meciul cu Austria, Kevin Ciubotaru a mers la naționala U21 și a fost integralist în victoria cu Cipru (2-0) din preliminariile EURO 2027.

VIDEO Rezumat | România U21 - Cipru U21 2-0

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei
ULTIMELE STIRI
Campioana Dinamo și-a prezentat lotul &icirc;ntr-un meci de gală care a &rdquo;sfidat&rdquo; regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent
Campioana Dinamo și-a prezentat lotul într-un meci de gală care a ”sfidat” regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent
Au rămas arabii fără bani? Gafă uriașă la Six Kings Slam: afișul făcut cu I.A., umilitor pentru Sinner și Alcaraz
Au rămas arabii fără bani? Gafă uriașă la Six Kings Slam: afișul făcut cu I.A., umilitor pentru Sinner și Alcaraz
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel &icirc;n sferturile turneului de la Osaka
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel în sferturile turneului de la Osaka
Unde joacă acum fotbalistul care a spus nu recomand Inter Miami c&acirc;t timp Messi este acolo, e un dezastru
Unde joacă acum fotbalistul care a spus "nu recomand Inter Miami cât timp Messi este acolo, e un dezastru"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Schimbare! Cu cine poate juca Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Scandal uriaș &icirc;n meciul &icirc;n care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie &icirc;n toată regula și obiecte aruncate din tribune

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”

Fabio Cannavaro &icirc;ncepe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!

Fabio Cannavaro începe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria Rom&acirc;niei cu Austria

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria României cu Austria



Recomandarile redactiei
Campioana Dinamo și-a prezentat lotul &icirc;ntr-un meci de gală care a &rdquo;sfidat&rdquo; regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent
Campioana Dinamo și-a prezentat lotul într-un meci de gală care a ”sfidat” regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Au rămas arabii fără bani? Gafă uriașă la Six Kings Slam: afișul făcut cu I.A., umilitor pentru Sinner și Alcaraz
Au rămas arabii fără bani? Gafă uriașă la Six Kings Slam: afișul făcut cu I.A., umilitor pentru Sinner și Alcaraz
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase dobor&acirc;te &icirc;n decurs de c&acirc;teva ore la echipele naționale
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase doborâte în decurs de câteva ore la echipele naționale
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel &icirc;nalt
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel înalt
Alte subiecte de interes
Rom&acirc;nia U21 - Cipru U21 2-0 | &bdquo;Tricolorii&rdquo; lui Costin Curelea, victorie fără emoții
România U21 - Cipru U21 2-0 | „Tricolorii” lui Costin Curelea, victorie fără emoții
Dublă victorie pentru &bdquo;surpriza&rdquo; lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
O versiune foarte bună! Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
CITESTE SI
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!