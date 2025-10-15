Mircea Lucescu, brutal de sincer cu încă un tricolor: "Groaznic centrează! Trebuie pus la punct"

După ce l-a criticat public pe Răzvan Marin și a susținut că din cauza mijlocașului de la Aris a obținut România doar o remiză în Cipru, Mircea Lucescu a vorbit și despre unul dintre debutanții de la ultima acțiune.

Mircea Lucescu: "Kevin Ciubotaru centrează groaznic"



Kevin Ciubotaru (21 de ani) a debutat pentru prima reprezentativă în amicalul cu Moldova (2-1). Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, rezervă neutilizată contra Austriei, "centrează groaznic", susține Lucescu, însă selecționerul evidențiază și calitățile tânărului jucător care îl pot face în viitor o piesă de bază a naționalei.



"Kevin Ciubotaru are niște calități senzaționale: viteză foarte bună, personalitate. Știu foarte bine că centrează groaznic, dar asta se poate îndrepta cu timpul. Am vorbit cu Marius Măldărășanu să-l pună la punct. Va putea fi un jucător de mare perspectivă pentru echipa națională.



E mai puțin util pentru jocul defensive pentru moment, dar eu am nevoie de jucători care sunt foarte utili în jocul ofensiv pentru că pe faza defensivă mai pot învăța. Pe faza de atac, nu. El are viteză, agresivitate și fizic foarte bun", a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.

