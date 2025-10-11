Gigi Becali, refuzat?! Ce se întâmplă cu jucătorul dorit de FCSB

FCSB își dorește să atace titlul și în acest sezon, chiar dacă „roș-albaștrii” au avut un start de sezon mult sub așteptări.
Gigi Becali vrea să îmbunătățească lotul echipei sale și vizează transferul lui Kevin Ciubotaru.
Claudiu Rotar, clar în legătură cu situația lui Ciubotaru
Gigi Becali și-ar dori să îl aducă pe Kevin Ciubotaru, care ar deveni automat prima variantă de fotbalist U21, în condițiile în care Ionuț Cercel nu a confirmat încă.
Finanțatorul lui FC Hermannstadt a fost chestionat în legătură cu situația fundașului stânga, care este dorit de FCSB și a dezvăluit că nu au existat discuții cu echipa campioană a României.
Mai mult de atât, Claudiu Rotar a explicat că sibienii nu au în plan să îl vândă pe jucătorul de 21 de ani în această iarnă.
„Nu sunt discuții cu FCSB pentru Ciubotaru. Nu ne-am gândit la o sumă de transfer. E prea devreme. Nu ne gândim încă să îl vindem. E principala variantă de under, da”, a spus Claudiu Rotar, conform GSP.ro.
Ce a spus Gigi Becali: „Se distra în bandă cu fundașii Rapidului”
Gigi Becali a vorbit la un moment dat despre varianta transferului jucătorului crescut în Italia.
Patronul campioanei României a recunoscut că îl apreciază pe Ciubotaru, dar știe că îi va fi greu să ajungă la o înțelegere cu formația din Sibiu.
„Și mie mi-a plăcut, l-am întrebat pe MM, eu credeam că e atacant, dar e fundaș.
E bun, dar e cam mic de statură. Ăia sunt prietenii mei (n.r. cei de la Hermannstadt), dar nu te înțelegi cu ei, cer prea mulți bani tot timpul. L-am remarcat, mi-a plăcut siguranța lui, mingea la picior. El, copil, se distra în bandă cu fundașii Rapidului”, a declarat Gigi Becali în urmă cu puțin timp.
Fundașul lateral a debutat pentru naționala României în meciul amical cu Moldova, încheiat cu victoria „tricolorilor” cu 2-1. Kevin Ciubotaru a fost introdus în a doua repriză a meciului de pregătire și a avut o prestație solidă.
150.000 este cota lui Kevin Ciubotaru, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com.