Gigi Becali, refuzat?! Ce se întâmplă cu jucătorul dorit de FCSB

FCSB își dorește să atace titlul și în acest sezon, chiar dacă „roș-albaștrii” au avut un start de sezon mult sub așteptări.

Gigi Becali vrea să îmbunătățească lotul echipei sale și vizează transferul lui Kevin Ciubotaru.



Claudiu Rotar, clar în legătură cu situația lui Ciubotaru



Gigi Becali și-ar dori să îl aducă pe Kevin Ciubotaru, care ar deveni automat prima variantă de fotbalist U21, în condițiile în care Ionuț Cercel nu a confirmat încă.

Finanțatorul lui FC Hermannstadt a fost chestionat în legătură cu situația fundașului stânga, care este dorit de FCSB și a dezvăluit că nu au existat discuții cu echipa campioană a României.

Mai mult de atât, Claudiu Rotar a explicat că sibienii nu au în plan să îl vândă pe jucătorul de 21 de ani în această iarnă.

„Nu sunt discuții cu FCSB pentru Ciubotaru. Nu ne-am gândit la o sumă de transfer. E prea devreme. Nu ne gândim încă să îl vindem. E principala variantă de under, da”, a spus Claudiu Rotar, conform GSP.ro.

