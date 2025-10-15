Joyskim Dawa nu s-a refăcut după accidentare, Daniel Graovac, iar Mihai Popescu s-a accidentat la echipa națională, în meciul cu Austria, scor 1-0.

Vlad Chiricheș, trecut pe lista UEFA

Din acest motiv, Siyabonga Ngezana rămâne singurul fundaș central pe care se pot baza roș-albaștri, dar acest lucru se va schimba curând. La începutul lunii septembrie, când FCSB a trimis lotul pentru jocurile europene la UEFA, Vlad Chiricheș a fost scos de pe listă, pentru că prestațiile sale nu l-au mai mulțumit pe Gigi Becali.

Totuși, după accidentarea lui Mihai Popescu, patronul de la FCSB s-a răzgândit și a decis, conform Golazo, ca Vlad Chiricheș să fie din nou trecut pe lista jucătorilor valizi pentru meciurile din Europa League.

Forul european a introdus din acest sezon un amendament prin care echipele din faza principală a competiției pot înlocui un jucător care devine indisponibil pentru o perioadă de cel puțin 60 de zile.

