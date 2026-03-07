FCSB va încheia sezonul regulat pe locul șapte și va juca în prima etapă din play-out împotriva celor de la Metaloglobus. Până atunci, însă, FCSB mai are de disputat un meci campionatul regulat, contra lui U Cluj, programat sâmbătă, de la ora 20:00.

Mesajul suporterilor pentru jucători și conducere

Peluza Nord a transmis prin intermediul paginii de Facebook o poziția oficială a galeriei în legătură cu situația actuală, anunțându-ți susținerea necondiționată și prezența în tribune pentru partidele următoare.

„Azi doare. Azi e greu. Și e normal să fie așa, pentru că iubim echipa asta cu tot sufletul. Dar ăsta e momentul în care se vede cine suntem cu adevărat. Este ușor să fii alături când se câștigă, când stadionul cântă și totul merge fără cusur. Greu e acum, în aceste clipe. Să nu uităm că între 2015 și 2024 echipa nu a câștigat niciun titlu, iar între 2018 și 2023 nu s-a calificat decât o singură dată în grupele cupelor europene. Și am fost acolo!

Peluza Nord va fi alături de echipă, meci de meci, exact cum a fost și când am făcut istorie și în anii în care lucrurile au mers prost. Vom fi acolo să încurajăm, să cântăm, să arătăm echipei că nu e singură. Vom fi acolo pentru că asta înseamnă să fii suporter: nu pentru rezultat, ci pentru echipă. Știm că doare. Știm că e frustrant. Știm că și noi am greșit. Știm că și cei din conducere au greșit. Știm că și jucătorii au greșit. Știm că poate meritam mai multe explicații, dar acesta este momentul să arătăm că suntem uniți. Acesta este momentul să arătăm ce înseamnă loialitatea.

Vom reveni. Vom lupta. Și vom fi acolo, alături, în fiecare meci. Mai mult de atât, vom pune umărul și ne vom implica direct, alături de club, în proiecte care să ne aducă pe toți mai aproape de ceea ce ne dorim. Pentru că asta suntem noi și alegem altceva: să fim în tribune, alături de echipă, exact atunci când e cel mai greu”, a transmis Peluza Nord, pe Facebook.