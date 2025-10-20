În ultima rundă din campionat, echipa patronată de Gigi Becali a cedat în fața ultimei clasate, Metaloglobus, scor 1-2. Astfel, după 13 etape, FCSB ocupă locul 12 în ierarhie, cu doar 13 puncte.

Gigi Becali, decizie surprinzătoare după ce a văzut Dinamo - Rapid

Gigi Becali nu își poate explica motivul pentru care FCSB nu reușește să revină la forma din sezonul trecut, iar finanțatorul campioanei României își face griji și cu privire la prezența în play-off. Becali a urmărit derby-ul dintre Dinamo și Rapid, scor 0-2, și a avut cuvinte de laudă la adresa adversarelor din Superliga.

Patronul roș-albaștrilor a fost impresionat de felul în care s-au duelat cele două formații și a decis să le arate și jucătorilor săi cum se face. Becali l-a sunat pe Mihai Stoica și i-a transmis președintelui Consiliului de Administrație de la FCSB să ia înregistrarea meciului Dinamo – Rapid și să o arate roș-albaștrilor.

”Știți ce să le dați exemplu? Să luați meciul de aseară dintre Dinamo și Rapid și să-i puneți să se uite ca școală. Să le arătați școală de fotbal. Bă, la fotbal e război. A fost război aseară. Război adevărat. Bravo lor, felicit și pe Rapid, și pe Dinamo! Ăsta este fotbalul, război adevărat.

Război de război. Nu mă interesează pe mine de Nicolescu ce zice. Eu sunt Becali, stau de ce zice Nicolescu? I-am spus lui Meme: ‘Băi, Mihai, arată-le caseta, ia-o și arată-le filmul Dinamo – Rapid, ca să învețe fotbal, ce înseamnă fotbalul’.

Că ei au valoare, dar nu știu ce înseamnă fotbalul. Fotbalul este război de război. Nu dai război, te bate și o chichineață de 1.20 m. Tu ai doi metri, îți dă un pumn chichineață, că îți dă pumni în continuu la picioare, până când îți omoară oasele și te bate. Poți să fii tu cel mai mare om. Arată-le meciul Rapid – Dinamo, război”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

