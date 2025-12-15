Campioana României s-a impus cu 2-0, iar ambele goluri au picat în ultima jumătate de oră. Mihai Lixandru și Alexandru Stoian au marcat pentru FCSB.

Victoria vine la patru zile după meciul superb cu Feyenoord. FCSB a triumfat și în acel duel, scor 4-3, pe Arena Națională.



Gigi Becali, în extaz după Unirea Slobozia - FCSB



Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a avut numai cuvinte de laudă pentru echipa sa după meciul cu Unirea Slobozia:



"Nu că sunt mulțumit, sunt extraordinar de mulțumit! I-am năucit fără atacant, fără Bîrligea și Miculescu. Jucătorii de bază n-au fost și venim după un joc de acum patru zile. Cum să nu fiu mulțumit?



În prima repriză i-am obosit, cum să nu fiu mulțumit când echipa mea face pressing și nu lasă adversarul să respire?", a transmis Gigi Becali, pentru Digi Sport.



FCSB, la două puncte de play-off după victoria cu Unirea Slobozia



În urma acestui succes, FCSB ajunge la 28 de puncte. Oțelul Galați este ultima echipă aflată în zona de play-off, cu 30 de puncte. FCSB se află pe locul 9, sub Universitatea Cluj și UTA Arad.



Sub FCSB se află Farul Constanța și CFR Cluj, alte două foste campioane din Liga 1 care visează să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri.



În etapa următoare, campioana României va avea parte de un nou test de foc. FCSB va primi vizita rivalilor de la Rapid. Deși vin după o înfrângere cu Oțelul Galați, giuleștenii se află în prezent pe primul loc în campionat.

