Gigi Becali a plătit 2 milioane de euro pe el, însă drumul către fotbal a fost presărat cu obstacole: „Bunicul a trebuit să caute fier vechi”

Gigi Becali a plătit 2 milioane de euro pe el, însă drumul către fotbal a fost presărat cu obstacole: „Bunicul a trebuit să caute fier vechi” Superliga
SPORT.RO
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Dragoș Nedelcu a vorbit despre sacrificiile făcute de familia sa pentru a ajunge fotbalist.

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După ce Viitorul Costanța (n.r. - actual Farul) a cucerit titlul, în sezonul 2016/2017, FCSB transfera mai mulți jucători de la echipa campioană, printre care și Dragoș Nedelcu.

Drama prin care a trecut Dragoș Nedelcu pentru a ajunge fotbalist

Până la a fi campion în SuperLiga, Dragoș Nedelcu a făcut extrem de multe sacrificii. Încă de când era mic, mijlocașul făcea naveta zilnic pentru a ajunge la Constanța, la Academia „Gheorghe Hagi”.

Familia acestuia a contribuit din plin la ascensiunea sa, în condițiile în care bunicul său, la un moment dat, a mers inclusiv la căutat de fier vechi, asta pentru ca visul nepotului să continue.

„A fost o zi în care bunicul meu a trebuit să meargă să caute fier vechi ca să pot să merg eu la fotbal. Eram la o oră distanță de Constanța și m-am apucat de fotbal la Farul. Făceam naveta de 3 ori pe săptămână către oraș. Când eram mic, ai mei au știut să mascheze sacrificiile și să nu-mi arate cât de mult se luptă. În momentele grele, cum au fost accidentările, îți rămâne doar familia”, a declarat Dragoș Nedelcu, la Superscore România.

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Dragoș Nedelcu, marcat de transferul la FCSB

În continuare, Dragoș Nedelcu a mărturisit că nu a simțit presiune în momentul transferului la FCSB, ci doar era bucuros de faptul că poate practica sportul pe care îl iubește cel mai mult. Totuși, au existat și situații dificile, cum ar fi criticile patronului Gigi Becali la TV.

„Nu știu exact suma care a fost plătită. Știu că a fost în jur de 2 milioane de euro. Nu am simțit niciodată presiune, pur și simplu am vrut să mă bucur de fotbal. Diferența între Farul și FCSB a fost destul de mare. Cred că orice fotbalist simte asta! Atunci când ești un copil, nu este ușor de gestionat.

M-a învățat experiența să gestionez situațiile. Au fost mai multe momente grele, poate prima reacție a patronului la televizor, prima accidentare gravă. Au fost multe momente grele, peste care am trecut cu brio”, a mai povestit mijlocașul.

Oferte din Ungaria și MLS și problema accidentărilor

Privit la un moment dat drept unul dintre cei mai promițători fotbaliști români, cariera lui Dragoș Nedelcu a căzut brusc. Accidentările dese l-au făcut pe mijlocașul cu 6 selecții în echipa națională să nu mai poată evolua la cel mai înalt nivel, în prezent fiind legitimat la Minaur Baia Mare, în Liga 3.

„Am avut oferte înainte de a pleca în Germania, din Ungaria și MLS. Nu mi-am dorit să scap de acolo, ci mi-am dorit să reușesc. Din păcate, accidentările din perioada FCSB m-au tras în jos, de aceea nu cred că am reușit să îmi ating potențialul maxim acolo.

Prima zi după operație e cea mai grea, când trece efectul anesteziei și te lovești de durerile de ligament. Am trecut prin dureri mari și continui să merg mai departe pentru că am un gram de inconștiență și pentru că picioarele încă mă duc. De ce să mă opresc dacă asta iubesc?”, a încheiat Dragoș Nedelcu.

  • 1,5 milioane de euro era cota lui Dragoș Nedelcu, în iunie 2017, la 19 ani
  • 6 selecții are mijlocașul la echipa națională
  • 79 de meciuri, două goluri și două pase decisive a strâns Nedelcu la FCSB
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