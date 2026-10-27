Gigi Becali a plătit 2 milioane de euro pe el, însă drumul către fotbal a fost presărat cu obstacole: „Bunicul a trebuit să caute fier vechi”

După ce Viitorul Costanța (n.r. - actual Farul) a cucerit titlul, în sezonul 2016/2017, FCSB transfera mai mulți jucători de la echipa campioană, printre care și Dragoș Nedelcu.

Drama prin care a trecut Dragoș Nedelcu pentru a ajunge fotbalist

Până la a fi campion în SuperLiga, Dragoș Nedelcu a făcut extrem de multe sacrificii. Încă de când era mic, mijlocașul făcea naveta zilnic pentru a ajunge la Constanța, la Academia „Gheorghe Hagi”.

Familia acestuia a contribuit din plin la ascensiunea sa, în condițiile în care bunicul său, la un moment dat, a mers inclusiv la căutat de fier vechi, asta pentru ca visul nepotului să continue.

„A fost o zi în care bunicul meu a trebuit să meargă să caute fier vechi ca să pot să merg eu la fotbal. Eram la o oră distanță de Constanța și m-am apucat de fotbal la Farul. Făceam naveta de 3 ori pe săptămână către oraș. Când eram mic, ai mei au știut să mascheze sacrificiile și să nu-mi arate cât de mult se luptă. În momentele grele, cum au fost accidentările, îți rămâne doar familia”, a declarat Dragoș Nedelcu, la Superscore România.