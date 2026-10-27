Andrei Nicolescu, decizie importantă cu privire la transferurile la Dinamo: „Începem”

Oficialul „câinilor roșii” a confirmat că a început să fie creionată strategia de transferuri, însă vor fi foarte puține modificări la nivelul lotului pregătit de Nuno Campos.

Viziunea conducerii lui Dinamo

„Este ceva de care avem nevoie, curajul de a da tinerilor minute, de a-i forța, e o chestiune care lipsește în fotbalul românesc, așa că trebuie să luăm partea bună din ce face oricine.

Vorbeam înainte de aceste trei etape. Forma din martie va conta foarte mult, e departe acum să vorbim despre titlu. Suntem bine, suntem acolo unde ne-am dorit, avem comunicare cu jucătorii și intern, în staff, așa cum ne-am imaginat și așa cum ne-am dorit, ceea ce, pe termen mediu și lung, e foarte important. Ca număr de puncte, suntem cu două puncte în plus față de ce am prezis.

Nicolescu: „Vor fi foarte puține modificări”

(n.r.- despre transferuri în ianuarie) Începem să creionăm pentru iarnă, dar, din ce pare acum, vor fi foarte puține modificări”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.