Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a spus în repetate rânduri că este dezamăgit de jocul echipei sale.

Chiar dacă fosta campioană a României are două victorii din tot atâtea partide cu Laurențiu Reghecampf (51 de ani) antrenor, Becali a spus de mai multe ori că așteaptă perioada de mercato din iarnă pentru a face câteva transferuri cu care să întărească lotul.

Gigi Becali: ”Nu mai iau jucători de la Dinamo”

Întrebat dacă ar fi interesat de un transfer de la rivala Dinamo, Becali a răspuns categoric. Patronul FCSB s-a arătat convins de faptul că nu sunt jucători în Superliga României care să îi placă.

„Nu mai iau jucători de la Dinamo, nu am ce să iau. Nu am ce să iau din țară, nu ai ce! Aduc jucători din străinătate, atât. O să încerc, să văd dacă pot, să ridic puțin fotbalul. Fotbalul românesc nu mai are valoare, suntem vreo 4-5 echipe, restul nimic. Mă refer la valoarea europeană. Voi ridica ștafeta, să aduc jucători mai buni, mai scumpi. Eu ridic la mine, apoi sunt și restul obligați să ridice!”, a spus Becali, la Fanatik.ro.

Ultimul transfer făcut de Gigi Becali pe ”axa Dinamo - FCSB” a fost Dennis Politic, adus din postura de căpitan al rivalei. Acum doi ani, latifundiarul din Pipera a plătit aproape un milion de euro, sumă la care s-a adăugat și cedarea lui Alexandru Musi.

În plus, în această vară, FCSB l-a transferat și pe Eddy Gnahore, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo din ultimii ani, dar mijlocașul francez a fost adus din postura de jucător liber de contract. Nici el nu a reușit să confirme la noua sa echipă, fiind mai mult rezervă în ultima perioadă.

Pronosticul lui Ciprian Marica pentru FCSB - Rapid

Marica îi vede pe giuleșteni drept principalii favoriți, însă se așteaptă să se impună la doar un gol diferență.

Dau un mic avantaj Rapidului. Reghe a produs o reacție la FCSB, dar Rapidul îmi arată că are și consistență. Mă aștept la un meci strâns. Văd un gol diferență, nu mai mult pentru Rapid”, a anticipat fostul atacant al naționalei, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.