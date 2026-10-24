Astăzi, de la ora 10:05, Bogdan Lobonț și Robert Niță sunt invitații lui Andru Nenciu la Matinalul Voyo Sport.

Emisiunea este difuzată în fiecare week-end, sâmbătă și duminică dimineața, și poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.

În direct la VOYO SPORT 1, Ciprian Marica a dat verdictul în lupta pentru titlu: ”Nu văd altă echipă”

Lupta la titlu se anunță mai interesantă ca niciodată, cu trei echipe care s-au distanțat în fruntea clasamentului.

Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova au cinci victorii din ultimele cinci partide și au pierdut, momentan, contactul cu restul formațiilor care se luptă pentru locurile fruntașe în Superliga României.

”Roș-albii” sunt lideri după 12 etape, cu 29 de puncte. Rapid este la două puncte în spate, iar Universitatea Craiova, cu 26 de puncte, completează podiumul.

Costel Pantilimon (40 de ani), fostul portar de la Manchester City, Sunderland și Nottingham Forest, a vorbit în termeni laudativi despre ce se întâmplă la Dinamo, liderul la zi din campionatul nostru.

„Dinamo are mult de câștigat din perspectiva clubului care are continuitate, stabilitate, arată bine pe toate fronturile și ar trebui să-și consolideze poziția de club care a schimbat puțin ideea în fotbalul românesc. Cred că, pentru Dinamo, e mult mai important să înțeleagă că au nevoie de consistență, de a păstra ideea asta de a obține puncte și, când prinde echipe care au probleme, să nu le ierte.

Craiova o să vină din spate. E o echipă care te poate pune în dificultate și să te bată oricând. Dinamo trece printr-un moment bun și trebuie să-l fructifice”, a spus Pantilimon, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Ciprian Marica (41 de ani), fostul internațional, în prezent acționar la Farul Constanța, nu vede altă surpriză în lupta pentru titlu în acest sezon.

„Dinamo vrea și cred că și poate să câștige campionatul. Nu văd o altă echipă în afară de cele trei, Dinamo, Rapid și Craiova, care să se lupte la campionat anul ăsta”, a completat Marica.