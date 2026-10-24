FCSB a mai pierdut un jucător înaintea derby-ului cu Rapid

FCSB a mai pierdut un jucător înaintea derby-ului cu Rapid Superliga
SPORT.RO
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FCSB primește vizita celor de la Rapid, diseară, de la 21:00, pe Arena Națională. Formația roș-albastră are câțiva jucători indisponibili pentru derby.

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Din articol

Mihai Toma, absent o lună de la FCSB din cauza unei accidentări

Pe lângă Denis Drăguș, care nu s-a refăcut după accidentare, FCSB nu îl va avea în lot la meciul cu Rapid nici pe Mihai Toma (19 ani). Mijlocașul a suferit o accidentare care îl va ține departe de gazon aproape o lună.

"Toma e accidentat. O lună stă. Are o întindere de ligament colateral intern. Patru săptămâni pauză", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Toma, fotbalist care prindea minute constant în sezonul trecut din postura de jucător U21, a apărut foarte rar în stagiunea curentă. În ultimele 8 etape din Superliga a jucat doar 19 minute în eșecul drastic cu Universitatea Craiova (0-5).

Conform acordului de colaborare dintre FCSB și Concordia Chiajna, Mihai Toma are posibilitatea în acest sezon să joace și la formația din Liga 2. Până acum, mijlocașul a apărut doar la un meci în tricoul ilfovenilor - 66 de minute contra lui Metaloglobus, pe 29 august.

Drăguș, OUT cu Rapid. Mihai Popescu, în "perioada de tranziție"

În ceea ce priveşte situaţia lotului înaintea derby-ului, antrenorul lui FCSB, Laurențiu Reghecampf, a anunţat că Denis Drăguş nu va fi disponibil, în timp ce Mihai Popescu se află în perioada de tranziţie către revenirea la forma optimă.

"Pentru meciul cu Rapid, Drăguş nu va fi în lot, este încă sub tratament, lucrurile sunt pozitive şi sperăm noi ca la următoarea etapă să fie cu noi.

În momentul de faţă nu avem probleme în afară de Drăguş. Şi Mihai Popescu urmează o perioadă de tranziţie şi încearcă să ajungă la forma lui cea mai bună. Au fost câteva lovituri după meciul cu cei de la Voluntari, dar nimic grav", a spus Reghecampf, înaintea derby-ului cu Rapid.

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