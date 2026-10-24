FCSB a mai pierdut un jucător înaintea derby-ului cu Rapid

Mihai Toma, absent o lună de la FCSB din cauza unei accidentări

Pe lângă Denis Drăguș, care nu s-a refăcut după accidentare, FCSB nu îl va avea în lot la meciul cu Rapid nici pe Mihai Toma (19 ani). Mijlocașul a suferit o accidentare care îl va ține departe de gazon aproape o lună.

"Toma e accidentat. O lună stă. Are o întindere de ligament colateral intern. Patru săptămâni pauză", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Toma, fotbalist care prindea minute constant în sezonul trecut din postura de jucător U21, a apărut foarte rar în stagiunea curentă. În ultimele 8 etape din Superliga a jucat doar 19 minute în eșecul drastic cu Universitatea Craiova (0-5).

Conform acordului de colaborare dintre FCSB și Concordia Chiajna, Mihai Toma are posibilitatea în acest sezon să joace și la formația din Liga 2. Până acum, mijlocașul a apărut doar la un meci în tricoul ilfovenilor - 66 de minute contra lui Metaloglobus, pe 29 august.