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CSJ Teleorman Alexandria a învins-o categoric pe CSU Politehnica Timişoara, cu scorul de 108-33 (34-8, 28-6, 27-6, 19-13), vineri, în Sala ''Constantin Jude'' din Timişoara, într-un meci în devans din etapa a 14-a a Ligii Naţionale de baschet feminin.

CSU Politehnica Timişoara - CSJ Teleorman Alexandria 33-108 în Liga Națională de baschet feminin

Americanca Jasmine Delzina Dickey (vezi galeria foto de mai sus), cu 17 puncte, 6 recuperări, şi Ioana Vanessa Velcea, cu 17 p, 4 rec, 5 pase decisive, au fost cele mai bune de la învingătoare.

Ana Cucolaş, cu 14 p, 3 rec, s-a remarcat de la gazde.

Clasamentul

1. FCC Baschet UAV Arad 6 puncte (3 jocuri)

2. CS Rapid Bucureşti 6 (3)

3. ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe 6 (3)

4. CSJ Teleorman Alexandria 6 (4)

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Agerpres