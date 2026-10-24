”Dubla” lui Rodrigo Martins și reușita lui Mario Ioniță au adus trei puncte importante pentru prahoveni, care rămân pe locul patru după această rundă. Moldovenii au marcat în minutul 65, prin Andrei Dumiter, dar n-au putut întoarce soarta partidei.

După meci, Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale și de deciziile luate de antrenorul Marius Croitoru. Pus să dea note, omul de afaceri nu s-a ferit de cuvinte.

În plus, patronul de la Botoșani a lăudat ”modelul portughez” implementat de mai multe echipe din campionatul nostru și spune, mai în glumă, mai în serios, că se gândește să aducă un lusitan la clubul său.

Valeriu Iftime: ”Croitoru are nota 3”

”Astăzi n-am avut nicio idee de joc, așa este. Am jucat prost pentru că ei sunt foarte activi, nu-ți dau voie să te miști. Nu am avut ocazii, nu am șutat la poartă. Astăzi sunt corijenți toți: Croitoru are 3, Anestis 4. Restul sunt de 4,5. Nu înțeleg de ce l-a scos pe Miron la pauză. Că o fi greșit la gol, nu știu.

(...)

Se pare că modelul ăsta portughez, cu jucători și antrenori portughezi, s-ar putea să funcționeze. O chestie foarte interesantă. Trebuie să o studiez. Nu e momentul acum, dar mă gândesc la treaba asta. Văd că toate echipele cu import din fotbalul portughez... E o idee interesantă. Tot mă gândesc la asta, să aducem un conducător portughez și apoi să vedem cum facem cu antrenorul.

Mi se pare că 4-5 sunt portughezi în echipa lor, nu? Și-s buni. Fantastic de buni, extraordinar de buni. Energici, puternici. Bătaie așa categorică nu ne-a mai dat nimeni”, a spus Valeriu Iftime, potrivit VoceaBotoșani.

Pentru FC Botoșani, aceasta a fost a doua înfrângere la rând în campionat, după ce în runda precedentă a fost învinsă de Dinamo în deplasare, scor 2-0.

Moldovenii ocupă, în prezent, locul 11, cu 14 puncte, și se pregătesc pentru un alt test dificil. În următoarea rundă se vor deplasa la Craiova pentru a înfrunta campioana Universitatea.