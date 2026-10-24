FCSB s-ar putea despărți de David Miculescu (25 de ani), care a ajuns pe lista unui club din Turcia.

La VOYO Sport Live, foștii internaționali Ciprian Marica și Costel Pantilimon au comentat informația potrivit căreia David Miculescu ar putea ajunge la Samsunspor, ocupanta penultimului loc din Turcia după primele 8 etape de campionat.

David Miculescu, dorit în Turcia. Marica: "FCSB îi va da drumul dacă primește o ofertă"

Ciprian Marica este de părere că FCSB ar fi dispusă să se despartă de David Miculescu, având în vedere că atacantul "nu a rupt gura târgului", deși a intrat deja în al patrulea sezon la formația roș-albastră.

"Referitor la Miculescu, eu cred că FCSB îi va da drumul dacă va primi vreo ofertă. Eu cred că FCSB este dispusă să îi dea drumul. Mă gândesc că patronul e nemulțumit pentru că Miculescu are ceva timp la echipă și nu poți să zici că a avut un sezon în care să rupă gura târgului.

A mai avut niște evoluții bune, dar fără constanță și fără un parcurs care să arate că e peste nivelul Ligii 1. Dacă se va ivi o oportunitate, eu cred că îi va da drumul", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.

David Miculescu a fost cumpărat de FCSB în 2022, de la UTA Arad, pentru 1,7 milioane de euro. Aripa dreaptă a strâns în total 205 meciuri și a marcat 34 de goluri până în prezent.