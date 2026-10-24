FCSB s-ar putea despărți de David Miculescu (25 de ani), care a ajuns pe lista unui club din Turcia.
VIDEO EXCLUSIV Drum liber pentru plecarea de la FCSB: "Patronul e nemulțumit, n-a rupt gura târgului"
FCSB s-ar putea despărți de David Miculescu (25 de ani), care a ajuns pe lista unui club din Turcia.
La VOYO Sport Live, foștii internaționali Ciprian Marica și Costel Pantilimon au comentat informația potrivit căreia David Miculescu ar putea ajunge la Samsunspor, ocupanta penultimului loc din Turcia după primele 8 etape de campionat.
David Miculescu, dorit în Turcia. Marica: "FCSB îi va da drumul dacă primește o ofertă"
Ciprian Marica este de părere că FCSB ar fi dispusă să se despartă de David Miculescu, având în vedere că atacantul "nu a rupt gura târgului", deși a intrat deja în al patrulea sezon la formația roș-albastră.
"Referitor la Miculescu, eu cred că FCSB îi va da drumul dacă va primi vreo ofertă. Eu cred că FCSB este dispusă să îi dea drumul. Mă gândesc că patronul e nemulțumit pentru că Miculescu are ceva timp la echipă și nu poți să zici că a avut un sezon în care să rupă gura târgului.
A mai avut niște evoluții bune, dar fără constanță și fără un parcurs care să arate că e peste nivelul Ligii 1. Dacă se va ivi o oportunitate, eu cred că îi va da drumul", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.
David Miculescu a fost cumpărat de FCSB în 2022, de la UTA Arad, pentru 1,7 milioane de euro. Aripa dreaptă a strâns în total 205 meciuri și a marcat 34 de goluri până în prezent.
Costel Pantilimon: "Evitați Turcia! Încercați să mergeți în alte zone"
Cu toate acestea, Costel Pantilimon nu îi recomandă lui Miculescu să meargă în Turcia, având în vedere instabilitatea financiară. Fostul portar a avut o experiență neplăcută în Super Lig, chiar pe final de carieră, la Denizlispor.
"Pentru mine, fotbalul din Turcia e atât de ciudat și atât de interesant în același timp. Echipele mari le-am înțeles, dar au depășit plafonul cu care ne obișnuisem. Osimhen a fost cumpărat cu vreo 85 de milioane.
Eu am trăit o experiență în Turcia. Dacă se poate evita, evitați! Încercați să mergeți în alte zone. Vorbesc la modul cel mai serios. Ajungi la echipe și se desființează, efectiv. Asta pe lângă probleme tipice, că îți câștigi banii la nu știu câte luni.
În momentul în care pleci în campionatul Turciei, lucrurile se cam termină, adică o să ai și bilet de întoarcere, tot către țara ta.
Eu am avut o experiență proastă, cu toate că se plăteau foarte mulți bani. Mi se pare ciudat ceea ce se întâmplă acolo. Campionatul Turciei poate produce mult prin fanatismul turcilor, dar acolo totul ține de un președinte, care vine, e entuziasmat, iar după se taie. În acea perioadă, venise Adanaspor cu un președinte foarte entuziasmat de fotbal, i-a adus pe Balotelli și Montella, dar nu știu dacă a ținut doi ani entuziasmul ăsta", a spus Pantilimon.
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