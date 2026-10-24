A fost la un pas de Balonul de Aur, acum ar fi picat testul antidoping și riscă o suspendare uriașă!

A fost la un pas de Balonul de Aur, acum ar fi picat testul antidoping și riscă o suspendare uriașă! Fotbal extern
SPORT.RO
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Jorginho (34 de ani), fostul star de la Napoli, Chelsea și Arsenal, ar fi picat un test antidoping la Flamengo și ar putea fi suspendat pentru o perioadă îndelungată.

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Vineri seară, jurnalistul brazilian Thiago Asmar a anunțat că Jorginho a fost testat pozitiv la un control antidoping efectuat de CONMEBOL, fără a menționa substanța respectivă sau data recoltării. Contraexpertiza ar fi programată pentru marți, 27 octombrie.

Jorginho ar fi picat un test antidoping efectuat în Brazilia

În cazul în care rezultatul se va confirma, Jorginho ar putea fi suspendat pentru o perioadă cuprinsă între șase luni și doi ani.

Cu toate acestea, nu există încă o confirmare în ceea ce privește testul picat de Jorginho. Flamengo a transmis că a nu a primit vreo comunicare oficială referitoare la rezultatul pozitiv al mijlocașului și nici nu are cunoștință despre o eventuală contraexpertiză.

Un reprezentat CONMEBOL a transmis că "nu este la curent" cu situația lui Jorginho, în timp ce altul a spus că "procedurile referitoare la controalele antidoping sunt confidențiale", scrie Terra.

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Ultimul meci oficial jucat de Jorginho a fost vineri. Flamengo a fost eliminată de Estudiantes în semifinalele Copei Liberatores, la loviturile de departajare.

Campion european cu Italia în 2021, Jorginho a cucerit Liga Campionilor și Europa League cu Chelsea, iar în tricoul lui Arsenal a strâns 79 de meciuri în intervalul 2023-2025.

De vara trecută, Jorginho joacă la Flamengo, la care a strâns deja 67 de meciuri și 9 goluri.

  • La Gala Balonului de Aur din 2021, Jorginho a încheiat pe locul 3, cu 460 de puncte. Mijlocașul a fost devansat doar de Lionel Messi (613) și Robert Lewandowski (580).
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