A fost la un pas de Balonul de Aur, acum ar fi picat testul antidoping și riscă o suspendare uriașă!

Vineri seară, jurnalistul brazilian Thiago Asmar a anunțat că Jorginho a fost testat pozitiv la un control antidoping efectuat de CONMEBOL, fără a menționa substanța respectivă sau data recoltării. Contraexpertiza ar fi programată pentru marți, 27 octombrie.

Jorginho ar fi picat un test antidoping efectuat în Brazilia

În cazul în care rezultatul se va confirma, Jorginho ar putea fi suspendat pentru o perioadă cuprinsă între șase luni și doi ani.

Cu toate acestea, nu există încă o confirmare în ceea ce privește testul picat de Jorginho. Flamengo a transmis că a nu a primit vreo comunicare oficială referitoare la rezultatul pozitiv al mijlocașului și nici nu are cunoștință despre o eventuală contraexpertiză.

Un reprezentat CONMEBOL a transmis că "nu este la curent" cu situația lui Jorginho, în timp ce altul a spus că "procedurile referitoare la controalele antidoping sunt confidențiale", scrie Terra.