Antrenorul canadian Ron Pasco a declarat, vineri, în conferinţa de presă în cadrul căreia a fost prezentat oficial în funcţia de selecţioner al echipei naţionale de hochei pe gheaţă a României, că scopul său este să contribuie la succesele primei reprezentative.

"Mulţumesc Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă pentru oportunitatea de a face parte din echipa naţională. Din perspectiva mea, consider că este un mare privilegiu şi o mare onoare să fac parte din programul echipei naţionale. Am avut deja multe discuţii despre obiectivele şi ţintele noastre pentru perioada următoare, atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Cu siguranţă simt o ambiţie reală şi puternică din partea federaţiei de a îmbunătăţi acest proiect şi sunt fericit să fiu parte din el. S-a făcut o muncă minunată în ultimii ani, iar scopul meu este să contribui la rândul meu la reuşitele echipei naţionale pe măsură ce avansăm", a afirmat el.

"Am văzut România jucând în cel puţin două rânduri anul trecut, am evoluat împotriva ei pe vremea când pregăteam selecţionata Lituaniei. Prin urmare, am văzut echipa şi o parte dintre jucători. Ar fi o greşeală din partea mea să spun că ştiu totul despre toţi jucătorii şi despre echipele din ţară, acesta fiind un proces în desfăşurare. O parte esenţială a acestui proces este să-i cunosc mai bine pe sportivi, iar acest demers va continua", a adăugat canadianul.

Va urmări jucătorii nu doar din tribună, ci și prin intermediul internetului

Pasco a subliniat că va urmări jucătorii români din tribună, dar şi prin intermediul internetului.

"Cu siguranţă voi petrece timp în România şi voi putea urmări câteva meciuri începând chiar din acest weekend. Aceasta este o parte importantă a deciziei mele, să pot urmări jucătorii direct pe gheaţă, înainte de a demara acţiunile. Cred că voi avea această oportunitate pe parcursul întregului an, în diferite ocazii. Există, de asemenea, şi alte mijloace pentru a face acest lucru, mă refer la înregistrări şi la mediul online. Sunt foarte încântat să înceapă această colaborare şi să am primul contact cu jucătorii în noiembrie, când îi voi putea vedea şi lucra direct cu ei. Pentru mine, în acest moment, e important să pot vedea un număr cât mai mare de jucători", a explicat el, conform Agerpres.

Noul selecţioner este de părere că la prima reprezentativă a României există un nucleu solid de jucători.

"Cred că oricine se află la acest nivel de performanţă abordează fiecare zi cu ambiţia de a reuşi. Vom depune toate eforturile posibile şi vom folosi timpul petrecut împreună pentru a pregăti echipa în cel mai bun mod cu putinţă. Nimeni nu poate garanta rezultatul final, însă ne dorim să creăm un mediu în care jucătorii să fie mândri să se regăsească, construind o identitate de echipă extrem de competitivă. Dacă ţinem cont de timpul pe care îl avem la dispoziţie şi de competiţiile în care ei evoluează pe parcursul sezonului, toate aceste elemente contribuie la dezvoltarea lor. Unde vom fi la final, vom vedea. Totuşi, am convingerea că există un nucleu solid de jucători deja format şi cred cu tărie că echipa are toate şansele să fie competitivă la Campionatul Mondial", a spus Ron Pasco.

Contractul este pe doi ani

Preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Attila-Ferenc Nagy, a anunţat în cadrul conferinţei de presă că Ron Pasco a semnat un contract valabil doi ani.

"Am deosebita onoare de a-l prezenta pe Ron Pasco, noul antrenor principal al echipei naţionale, care o să aibă şi sarcini legate de coordonarea loturilor U20 şi U18 ale României cu lotul naţional de seniori. Avem un contract încheiat pe doi ani, iar obiectivul antrenorului în această perioadă este, în primul rând, întinerirea lotului naţional al României. Pentru că media de vârstă a fost una destul de mare şi, dat fiind faptul că sistemul competiţional se va schimba de la Campionatele Mondiale, noi dorim să avem o echipă care poate să joace stabil în Divizia I şi, în câţiva ani, să avem şansa să ne luptăm pentru medalie şi, de ce nu, să ne calificăm în elita mondială", a precizat el.

"Ceea ce pot să adaug este că, în momentul în care am optat şi am început să căutăm antrenori, era foarte important pentru noi să găsim o persoană care are experienţă la Campionatele Mondiale şi, mai ales, la acest nivel, pentru că ştim că în orice grupă valorică nivelul este diferit. Ştiind că dânsul a activat cu lotul Lituaniei şi a avut rezultate foarte bune, cunoaşte adversarele, şi nivelul echipelor şi asta probabil o să ne dea un plus în pregătirea naţionalei României pentru Campionatul Mondial şi nu numai", a mai afirmat preşedintele FRHG.

A antrenat Dinamo Minsk, Lausanne și naționala Lituaniei

Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă l-a instalat, la 2 octombrie, pe antrenorul canadian Ron Pasco în funcţia de selecţioner al echipei naţionale a României.

În vârstă de 54 de ani, Pasco a mai antrenat în trecut formaţii precum Kolner Haie, Adler Mannheim, Dinamo Minsk, Lausanne HC, dar şi prima reprezentativă a Lituaniei.

Pasco va debuta oficial la începutul lunii noiembrie, cu prilejul unui turneu în Estonia, prima etapă a Cupei Europene a Naţiunilor din acest sezon.