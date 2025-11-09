Gigi Becali a intrat în direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. "Ia joacă tu, mă, mijlocaș!"

Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de mai mulți jucători după meciul de duminică seara, printre care doi dintre favoriții săi, Florin Tănase și Darius Olaru. În opinia latifundiarului, cei doi n-au știut să gestioneze momentele în care FCSB putea să se detașeze pe tabelă. Becali a luat deja și decizia: îi trece pe cei doi în fața apărării, mjlocași cu sarcini defensive.

Gigi Becali: "Tănase, numai driblinguri!"



"Olaru a dat la adversar, Tănase trichi-trichi, numai driblinguri, miuță. Cercel, la golul de 2-2, nu mai putea să alerge. Ia joacă mă, Olaru, la mijloc! Ca să nu mai greșești tu toate mingile. Ia joacă, mă, Tănase, la mijloc!", a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.



"Dacă ai 1-0 și în loc să distrugi adversarul, dai mingi din spate... Te distrezi, mă? Dinamo 4-0. Rapid 2-0. Dinamo a dat patru cu o echipă mai bună decât Hermannstadt", a mai spus Becali, pentru sursa mai sus citată, referindu-se la rivalele campioanei.

Hermannstadt a terminat la egalitate cu FCSB, 3-3 (1-1), duminică seara, la Sibiu, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal.

Thrilller cu șase goluri, dar nu pe placul lui Gigi Becali



Campioana a deschis scorul rapid, prin Mamadou Thiam (4), din pasa lui Juri Cisotti. Sibienii au egalat prin Aurelian Chiţu (26), bine găsit în careu de Cristian Neguţ. Oaspeţii au avut o şansă bună de a intra în avantaj la pauză, dar Darius Olaru (36) a ratat din poziţie favorabilă.



Chiţu a egalat după pauză (55), la capătul unui contraatac purtat de Luca Stancu. FCSB a restabilit egalitatea, prin David Miculescu (63), cu capul, în urma unei centrări a lui Risto Radunovic. FCSB a mai înscris prin Daniel Bîrligea (72), dar golul a fost anulat pentru ofsaid.



Bîrligea a fost eliminat (81), după două cartonaşe galbene primite pentru proteste în decurs de trei minute.

Gazdele au trimis mingea în bară, prin Antoni Ivanov (85) şi au reuşit să aibă avantaj pe tabelă, după golul lui Luca Stancu (87), cu un şut de la 18 metri, acesta fiind prima sa reuşită în Superligă.



FCSB a evitat in extremis înfrângerea, prin golul lui Denis Politic (90+3), după o minge respinsă greşit de Florin Bejan. Scorul a fost egal şi în tur, 1-1. FC Hermannstadt venea după cinci eşecuri consecutive în campionat. FCSB câştigase ultimele două meciuri jucate în campionat.

