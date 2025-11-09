Gigi Becali a intrat în direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. "Ia joacă tu, mă, mijlocaș!"

Gigi Becali a intrat &icirc;n direct la TV și și-a făcut praf trei jucători. Ia joacă tu, mă, mijlocaș! Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Hermannstadt - FCSB 3-3 în etapa a 16-a din Superliga.

TAGS:
Gigi BecaliFCSBOlarutanasecercel
Din articol

Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de mai mulți jucători după meciul de duminică seara, printre care doi dintre favoriții săi, Florin Tănase și Darius Olaru. În opinia latifundiarului, cei doi n-au știut să gestioneze momentele în care FCSB putea să se detașeze pe tabelă. Becali a luat deja și decizia: îi trece pe cei doi în fața apărării, mjlocași cu sarcini defensive.

Gigi Becali: "Tănase, numai driblinguri!"

"Olaru a dat la adversar, Tănase trichi-trichi, numai driblinguri, miuță. Cercel, la golul de 2-2, nu mai putea să alerge. Ia joacă mă, Olaru, la mijloc! Ca să nu mai greșești tu toate mingile. Ia joacă, mă, Tănase, la mijloc!", a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

"Dacă ai 1-0 și în loc să distrugi adversarul, dai mingi din spate... Te distrezi, mă? Dinamo 4-0. Rapid 2-0. Dinamo a dat patru cu o echipă mai bună decât Hermannstadt", a mai spus Becali, pentru sursa mai sus citată, referindu-se la rivalele campioanei.

Hermannstadt a terminat la egalitate cu FCSB, 3-3 (1-1), duminică seara, la Sibiu, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal.

Thrilller cu șase goluri, dar nu pe placul lui Gigi Becali

Campioana a deschis scorul rapid, prin Mamadou Thiam (4), din pasa lui Juri Cisotti. Sibienii au egalat prin Aurelian Chiţu (26), bine găsit în careu de Cristian Neguţ. Oaspeţii au avut o şansă bună de a intra în avantaj la pauză, dar Darius Olaru (36) a ratat din poziţie favorabilă.

Chiţu a egalat după pauză (55), la capătul unui contraatac purtat de Luca Stancu. FCSB a restabilit egalitatea, prin David Miculescu (63), cu capul, în urma unei centrări a lui Risto Radunovic. FCSB a mai înscris prin Daniel Bîrligea (72), dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Bîrligea a fost eliminat (81), după două cartonaşe galbene primite pentru proteste în decurs de trei minute.
Gazdele au trimis mingea în bară, prin Antoni Ivanov (85) şi au reuşit să aibă avantaj pe tabelă, după golul lui Luca Stancu (87), cu un şut de la 18 metri, acesta fiind prima sa reuşită în Superligă.

FCSB a evitat in extremis înfrângerea, prin golul lui Denis Politic (90+3), după o minge respinsă greşit de Florin Bejan. Scorul a fost egal şi în tur, 1-1. FC Hermannstadt venea după cinci eşecuri consecutive în campionat. FCSB câştigase ultimele două meciuri jucate în campionat.

Hermannstadt - FCSB 3-3

FC Hermannstadt: Muţiu - Ciobotaru, Căpuşă, Karo, Bejan, Stancu - Oroian (Biceanu - 69), Ivanov, Albu (Gjorgjievski - 89) - Chiţu (Buş - 80), Neguţ (Jair - 79). Antrenor: Marius Măldărăşanu

FCSB: Zima - Graovac, Cercel (Stoian - 61), Ngezana, Radunovic - Tănase, Lixandru (Bîrligea - 46)- Miculescu (Politic - 85), Olaru, Cisotti - Thiam (Popescu - 69). Antrenor: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Ivanov (17) / Bîrligea (79, 81), Graovac (90+4)

Cartonaş roşu: Bîrligea (81)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fiscul licitează la preț de chilipir tot mai multe bunuri confiscate. Cât costă o rochie nouă de mireasă
Fiscul licitează la preț de chilipir tot mai multe bunuri confiscate. C&acirc;t costă o rochie nouă de mireasă
ARTICOLE PE SUBIECT
Risto Radunovic, semnal de alarmă după Hermannstadt - FCSB 3-3: &bdquo;Sunt foarte supărat!&rdquo;
Risto Radunovic, semnal de alarmă după Hermannstadt - FCSB 3-3: „Sunt foarte supărat!”
Elias Charalambous a explicat &icirc;n trei cuvinte de ce a lipsit Ștefan T&acirc;rnovanu din Hermannstadt - FCSB 3-3
Elias Charalambous a explicat în trei cuvinte de ce a lipsit Ștefan Târnovanu din Hermannstadt - FCSB 3-3
David Miculescu pune paie pe foc după blockbuster-ul Hermannstadt - FCSB! Eram pe ei!
David Miculescu pune paie pe foc după blockbuster-ul Hermannstadt - FCSB! "Eram pe ei!"
ULTIMELE STIRI
Olympique Lyon &ndash; PSG 2-2, derby-ul serii &icirc;n Ligue 1! Meciul se vede LIVE EXCLUSIV pe VOYO
Olympique Lyon – PSG 2-2, derby-ul serii în Ligue 1! Meciul se vede LIVE EXCLUSIV pe VOYO
Inter - Lazio 2-0: Se joacă partea a doua. Chivu, aproape de &icirc;ncă un rezultat mare
Inter - Lazio 2-0: Se joacă partea a doua. Chivu, aproape de încă un rezultat mare
Fotbalistul de la FCSB, pus la zid &icirc;n direct la TV de Ilie Dumitrescu: &bdquo;Ar trebui să se controleze&rdquo;
Fotbalistul de la FCSB, pus la zid în direct la TV de Ilie Dumitrescu: „Ar trebui să se controleze”
Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: &rdquo;20.000&euro; amendă! Nu mai intră &icirc;n autocar&rdquo;
Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”
Panduru, atac la Gigi Becali după nebunia de la Sibiu: Inimaginabil ce se &icirc;nt&acirc;mplă! Nu e normal
Panduru, atac la Gigi Becali după nebunia de la Sibiu: "Inimaginabil ce se întâmplă! Nu e normal"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Florin Cernat a pus m&acirc;na pe telefon și l-a convins să semneze: &bdquo;Luați-l repede, e bun&rdquo;

Florin Cernat a pus mâna pe telefon și l-a convins să semneze: „Luați-l repede, e bun”

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB &icirc;n prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

FC Hermannstadt - FCSB 3-3! Dennis Politic o salvează pe FCSB în prelungiri. Meci de infarct la Sibiu

Djokovic, bomba de la miezul nopții: &bdquo;Sunt trist, dar trebuie să vă anunț&hellip;&ldquo;

Djokovic, bomba de la miezul nopții: „Sunt trist, dar trebuie să vă anunț…“

Cu un cablu de telefon &icirc;n nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: &bdquo;Eram &icirc;nglodat &icirc;n datorii&rdquo;

Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”

Louis Munteanu, replică tăioasă pentru Gigi Becali: Cu ce am fost obraznic eu? Ce a zis despre transferul la FCSB

Louis Munteanu, replică tăioasă pentru Gigi Becali: "Cu ce am fost obraznic eu?" Ce a zis despre transferul la FCSB

Dennis Man &icirc;n AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 1-5 | De neoprit! &rdquo;Assist&rdquo; pentru internaționalul rom&acirc;n

Dennis Man în AZ Alkmaar - PSV Eindhoven 1-5 | De neoprit! ”Assist” pentru internaționalul român



Recomandarile redactiei
Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: &rdquo;20.000&euro; amendă! Nu mai intră &icirc;n autocar&rdquo;
Gigi Becali l-a distrus după Hermannstadt - FCSB 3-3: ”20.000€ amendă! Nu mai intră în autocar”
Elias Charalambous a explicat &icirc;n trei cuvinte de ce a lipsit Ștefan T&acirc;rnovanu din Hermannstadt - FCSB 3-3
Elias Charalambous a explicat în trei cuvinte de ce a lipsit Ștefan Târnovanu din Hermannstadt - FCSB 3-3
Inter - Lazio 2-0: Se joacă partea a doua. Chivu, aproape de &icirc;ncă un rezultat mare
Inter - Lazio 2-0: Se joacă partea a doua. Chivu, aproape de încă un rezultat mare
Fotbalistul de la FCSB, pus la zid &icirc;n direct la TV de Ilie Dumitrescu: &bdquo;Ar trebui să se controleze&rdquo;
Fotbalistul de la FCSB, pus la zid în direct la TV de Ilie Dumitrescu: „Ar trebui să se controleze”
Panduru, atac la Gigi Becali după nebunia de la Sibiu: Inimaginabil ce se &icirc;nt&acirc;mplă! Nu e normal
Panduru, atac la Gigi Becali după nebunia de la Sibiu: "Inimaginabil ce se întâmplă! Nu e normal"
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Veste grea pentru FCSB &icirc;nainte de meciul cu Craiova! Jucătorul pe care Becali se baza nu s-a recuperat la timp
Veste grea pentru FCSB înainte de meciul cu Craiova! Jucătorul pe care Becali se baza nu s-a recuperat la timp
Informatii de ultima ora despre Olaru si Miron dupa accidentarile din weekend! Cand ar putea reveni pe gazon si ce meciuri rateaza
Informatii de ultima ora despre Olaru si Miron dupa accidentarile din weekend! Cand ar putea reveni pe gazon si ce meciuri rateaza
CITESTE SI
Milionar rus &icirc;n criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați &icirc;ntr-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

stirileprotv Milionar rus în criptomonede și soția lui, găsiți dezmembrați într-un deșert din Emiratele Arabe. Cuplul dispăruse de o lună

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

Imagini virale cu Donald Trump &icirc;n Biroul Oval, &icirc;n timpul unor declaraţii: &bdquo;Somnorosul Don s-a &icirc;ntors&rdquo;. FOTO VIDEO

stirileprotv Imagini virale cu Donald Trump în Biroul Oval, în timpul unor declaraţii: „Somnorosul Don s-a întors”. FOTO & VIDEO

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

stirileprotv Cum a aflat o cântăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. ”Merit un divorț ca la carte”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!