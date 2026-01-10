Au trecut aproape 13 ani de la seara de 19 mai 2013, când Ghencea a fost scena unui meci care a ridicat sprâncenele întregului fotbal românesc. FCSB, deja campioană matematic la acea oră cu 79 de puncte, a primit vizita Viitorului, formație aflată în „zona minată” a clasamentului, cu o nevoie disperată de puncte.



Cu o formulă experimentală trimisă pe teren, roș-albaștrii au cedat fără drept de apel, 2-5. Rezultatul a alimentat speculațiile privind un posibil aranjament între finul Becali și nașul Hagi.



Patronul campioanei a rupt tăcerea după aproape 13 ani și a oferit o perspectivă inedită asupra evenimentelor, susținând că antrenorul de atunci, Laurențiu Reghecampf (50 de ani), s-a opus ideii de a ceda punctele, având ambiția de a-l învinge pe „Rege”.



„Dacă ești nașul meu, dau o mână de ajutor”



Latifundiarul din Pipera a ținut să precizeze că nu a existat un ordin direct către jucători pentru a trânti meciul, dar a admis că strategia sa a fost dictată de relația de rudenie și prietenie cu Gheorghe Hagi, în ciuda opoziției tehnicianului de pe bancă.



„Stați puțin! Acolo a fost treaba așa, că nu a vrut Reghe. Eu am spus 'Ce nu vrea, mă? Păi, ce, eu vând vreun meci?'. Păi eu joc cu cine vreau. Eu nu i-am zis vreunui jucător să se dea la o parte. Eu fac echipa cum vreau eu! Reghecampf voia să câștige, avea ambiția să îl bată pe Hagi. Eu nu voiam să îl bat pe Hagi, pentru că Hagi e nașul meu. Adică eu dacă pot să dau o mână de ajutor nașului meu, atunci o fac. Nu să vând sau să fac hoție! Dreptatea mea știți cum este. E vorba de caracter. Dacă ești nașul meu sau finul meu, dau o mână de ajutor”, a spus patronul FCSB, potrivit Digisport.



De asemenea, finanțatorul roș-albaștrilor a insistat asupra integrității lui Gică Hagi, subliniind că managerul constănțenilor nu ar accepta niciodată să ceară favoruri, indiferent de miza jocului.



„Niciodată în viața lui, Hagi, și dacă îi tai capul, nu va cere ajutor. Și dacă se duce în divizia C nu îndrăznește să ceară ajutor”, a mai spus Becali.



După acel succes din Ghencea, Viitorul a reușit să câștige și în ultima etapă, 3-2 în Ștefan cel Mare cu Dinamo, evitând retrogradarea într-un final de sezon incendiar.

